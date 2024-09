Arriva il Verona per il Genoa a caccia del tris. Out Bani, a De Winter le chiavi della difesa

Resta un ultimo atto per chiudere questo primo scampolo di stagione che ben ha inquadrato qualche giorno fa mister Gilardino usando il termine “paradossale”. Chiuso il mercato con le squadre-cantiere già impegnate in gare ufficiali, e in attesa della prima sosta arrivata dopo solo tre giornate di campionato, resta la sfida all'Hellas Verona (ore 18.30, arbitro Ayroldi di Molfetta) al Genoa per lasciarsi definitivamente indietro questo agosto tormentato.

E lo è stato sia lato mercato, del quale si è però abbondantemente già parlato nei giorni scorsi, sia lato infortuni, che costringeranno il tecnico a rivedere ancora la formazione titolare rispetto alla giornata precedente e a dover rinunciare a diversi uomini. Dalla trasferta vittoriosa di Monza si sono fermati (seppur con un recupero che non dovrebbe consistere in tempi eccessivi) Bani e Zanoli, da aggiungersi ad Ankeye, Norton-Cuffy, Matturro e Miretti che non saranno ancora convocati. Questi ultimi due stanno lavorando a parte, con l'ex Juve che dalla prossima settimana potrebbe aggregarsi in parte alla squadra. Qualche giorno in più ci vorrà per l'uruguayano ed l'attaccante, per il quale si attendono i responsi medici.

Recuperato Marcandalli, sarà invece Vogliacco a sostituire l'ex Bologna e Chievo con De Winter spostato centralmente a guidare il reparto. Per il resto, dalla cintola in su c'è aria di riconferme per chi è sceso in campo dall'inizio a Monza, con Messias un po' più arretrato rispetto al duo Vitinha-Pinamonti.

Tante conferme, nonostante l'ultima sconfitta contro la Juventus, anche per mister Paolo Zanetti, che però potrebbe cambiare l'uomo di punta del suo immancabile tridente col danese Tengstedt in vantaggio sul colombiano Mosquera mentre Suslov resta leggermente avvantaggiato nel ballottaggio con Kastanos. Punto fermo degli scaligeri la difesa oltre al regista Duda e al capitano, nonché grande ex di turno, Lazovic sull'out di sinistra.





Probabili formazioni

Genoa (3-5-2): Gollini; Vogliacco, De Winter, Vasquez; Sabelli, Frendrup, Badelj, Messias, Martin; Pinamonti, Vitinha. Allenatore: A. Gilardino

Hellas Verona (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Coppola, Magnani; Tchatchoua, Belahyane, Duda, Lazovic; Suslov, Livramento; Tengstedt. Allenatore: P. Zanetti