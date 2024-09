Andora, presentazione del volume "Mezzacqua - Ricordi e Tradizioni" con foto d'epoca e racconti legati alla cappella

Mercoledì 4 settembre, alle ore 17.30, nella sala consiliare di Palazzo Tagliaferro, presentazione di "Mezzacqua - Ricordi e tradizioni" volume realizzato dalla comunità di Mezzacqua, da un'idea di Caterina Rina Ferrando, con il patrocinio del Comune di Andora e il sostegno della parrocchia del Cuore Immacolato di Maria.

L'evento del 4 settembre, presenta il pregevole volume realizzato in occasione dei 70 anni dell'incoronazione della Madonna di Mezzacqua. Il pubblico potrà riscoprire, attraverso la proiezione di foto d'epoca e l'intervento di relatori, la storia della Cappella Andorese e dell'effige sacra a cui è dedicato il libro oltre alle celebrazioni votive a essa legate.

Sarà un prologo delle celebrazioni religiose dell'8 settembre 2024, nel corso delle quali sarà ripetuto il gesto dell'incoronazione. La processione programmata dopo la messa solenne delle 17.30, come 70 anni fa, riporterà la statua in piazzetta Santa Rita, come nell'immagine in bianco e nero che è sulla copertina del volume.

Il libro è arricchito da foto d'epoca tratte dagli archivi privati del fotografo Marino Vezzaro, di Franco Lesage e delle famiglie che hanno collaborato alla ricostruzione degli avvenimenti.

Si legge dal libro: "I primi anni 50 (forse tra il 1953/54) per l’anno Mariano, la nuova statua dell’Immacolata, settimanalmenteveniva portata in pellegrinaggio da una frazione di Andora all’altra dove fu sempre accolta con gioia, con fede e con molta devozione. Finalmente verso la primavera del 1954 la statua ritornò alla Marina nella piazzetta di Santa Rita dove fu accolta da tutti gli andoresi con una grandissima festa piena di fiori ed addobbi. L’effige di Maria fu deposta sul terrazzino prospiciente la sartoria di “Peppin u sartu” dove poteva essere ammirata da tutto il suo popolo. Il culmine della festa si raggiunse quando Padre Raffaele, tra canti e preghiere, benedí la bellissima corona voluta dal popolo della Marina, che fu deposta manualmente da mio padre sulla testa della Vergine in segno di devozione totale alla Madre Celeste. La festa proseguì con una lunga processione sino a Mezzacqua tra tantissima gente e con la musica della banda andorese".

Don Stefano Caprile commenta: "Quest’anno, l’ 8 Settembre 2024, memoria liturgica della Natività di Maria Santissima, nel settantesimo anniversario dell’Incoronazione dell’Immacolata Concezione di Mezzacqua, la Parrocchia del Cuore Immacolato di Maria intende rivivere quel momento forte e significativo per la fede degli andoresi, ripercorrendo un breve tratto di quella storia attraverso il solenne gesto dell’Incoronazione della statua della Madonna, al fine di ravvivare nell’animo dei fedeli la consapevolezza che Maria santissima è la nostra Regina, alla quale vogliamo affidare noi stessi, la nostra parrocchia, la comunità civile, i nostri cari, gli anziani, gli ammalati, le famiglie, i giovani, i ragazzi e tutte le persone di buona volontà'".