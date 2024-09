Assegnati a Genova i titoli italiani giovanili Techno 293, iQFOiL e Optimist

Ultimo giorno per i Campionati Italiani delle classi in Singolo Kinder Joy of moving di Genova, parte del palinsesto di Genova 2024 Capitale Europea dello Sport, e organizzati dal Comitato Circoli Genovesi, del quale fanno parte: il Club Nautico Bogliasco, l’Unione Sportiva Ecologica Ciappelletta, il Dinghy Snipe Club, il Circolo Nautico Sturla, l’Unione Sportiva Quarto, il Centro Velico Interforze, il Circolo Nautico Il Mandraccio, il Circolo Nautico “Il Pontile”, il Club Vela Sori e il Circolo Vele Vernazzolesi.



Il Comitato puo’ contare inoltre sulla collaborazione della Lega Navale Italiana di Genova Sestri, del Club Nautico Andora, della Lega Navale Italiana di Genova e del Circolo Nautico Ugo Costaguta di Voltri, il tutto sotto la regia del Comitato I Zona (Liguria) della Federazione Italiana Vela.



E’ stato un campionato sofferto a causa delle condizioni meteo: una bolla di alta pressione sul golfo di Genova ha impedito al vento di stendersi regolarmente. Solo a Voltri, di mattina presto, le classi windsurf hanno goduto di un vento medio-forte, tra 14-18 nodi e raffiche oltre 20, sempre la mattina presto. Sui campi di regata davanti alla Fiera di Genova, base delle altre classi di derive ILCA 4, ILCA 6 e Optimist, solo negli ultimi due giorni c’è stato vento sui 7-8 nodi che ha consentito tre prove per gli Optimist e purtroppo non più di due per gli ILCA.



Tirando le somme, i Campionati Italiani delle classi in Singolo Kinder Joy of moving di Genova assegnano i titoli italiani alle due classi di tavole a vela Techno 293 e iQFOiL, la tavola olimpica in versione giovanile, e all’Optimist (la barca per i più giovani), mentre le due categorie ILCA vedono rinviata l’assegnazione dei titoli. La FIV ha fatto sapere che il campionato sarà recuperato e i titoli assegnati in occasione della prossima regata nazionale ILCA, dal 31 ottobre ad Andora (SV).



La cerimonia di premiazione è stata molto partecipata e ha chiuso festosamente l’evento, con i velisti che hanno dimostrato una grande capacità di adattamento alle difficili condizioni che hanno limitato le regate. Il Presidente FIV Francesco Ettorre, il coordinatore del comitato organizzatore Gianni Belgrano e il Presidente del Comitato I Zona FIV (Liguria) Maurizio Buscemi hanno ringraziato e salutato concorrenti, Giudici, volontari, sponsor e partner.



Alla cerimonia di chiusura non ha voluto mancare il Sindaco di Genova Marco Bucci, che ha ricordato quanto la città sia da sempre vicina allo sport della vela e ringraziato i giovani partecipanti per la pazienza di convivere con i lavori in corso vicino all’area che ha ospitato la regata, grazie ai quali sorgerà la Casa della Vela FIV. “Lo sport vi fa crescere come persone, oltre che come campioni, non smettete di fare sport”, ha concluso il Sindaco. Un saluto e un arrivederci anche da Alessandra Bianchi, assessore allo Sport e Turismo del Comune di Genova.



Presente anche il presidente del CONI regionale Antonio Micillo.



TITOLI, PODI E PREMIATI DELL’ITALIANO SINGOLI KINDER JOY OF MOVING

OPTIMIST ASSOLUTA

Cristian Castellan (Società Triestina Sport del Mare)

Mattia Di Martino (Società Velica di Barcola e Grignano)

Jesper Karlsen (Fraglia Vela Riva)

OPTIMIST FEMMINILE

Sara Anzellotti (LNI Ostia)

Sofia Lucchesi (LNI Ostia)

Sofia Bommartini (Fraglia Vela Malcesine)

TECHNO 293 UNDER 13 FEMMINILE

Marta Clemente (CV Sferracavallo)

Greta Alesi (CV Sferracavallo)

Eleonora Tiano (Windsurfing Club Cagliari)

TECHNO 293 UNDER 13 MASCHILE

Vincenzo Clausi (CV Sferracavallo)

Marco Cicerone (CV Sferracavallo)

Filippo Verità (CV Sferracavallo)

TECHNO 293 UNDER 15 FEMMINILE

Maria Sofia Sabbia (CC Roggero di Lauria)

Maura Grasso Castagnetta (CC Roggero di Lauria)

Andrea Laura Schirru (Polisportiva Mare Quartu)

TECHNO 293 UNDER 15 MASCHILE

Luis Burkhart (Circolo Surf Torbole)

Filippo Iengo (LNI Civitavecchia)

Carlo Alberto Graziano (LNI Civitavecchia)

iQFOiL UNDER 17 FEMMINILE

Vittoria Marconi (LNI Civitavecchia)

Marta Valente (Windsurfing Club Taranto)

Ginevra Giunti (Planet Sail Bracciano)

iQFOiL UNDER 17 MASCHILE

Lorenzo Maroadi (Fraglia Vela Malcesine)

Blasco Aronica (CV Sferracavallo)

Elia Rossi (FV Malcesine)

iQFOiL UNDER 19 FEMMINILE

Medea Marisa Falcioni (SEF Stamura)

Francesca Maria Salerno (CC Roggero di Lauria)

Anita Soncini (Circolo Surf Bracciano)

iQFOiL UNDER 19 MASCHILE

Federico Alan Pilloni (Yacht Club Costa Smeralda)

Mattia Saoncella (Circolo Surf Torbole)

Edoardo Guarnati (Fraglia Vela Malcesine)

Premiati, anche senza assegnazione dei titoli, anche i velisti delle classi ILCA.

ILCA 4 U16 FEMMINILE – Vince la prova la siciliana Gilda Nasti (Circolo Velico Kaucana), davanti alla triestina Zala Sterni (Sirena KNT) e a Linda Veronese (CN Chioggia).

ILCA 4 U16 MASCHILE – Primo Alessandro Maria Massironi (CN Bardolino), secondo Alessio Nessi (Orza Minore), terzo Giulio De Felice (CV Bellano).

ILCA 4 U18 FEMMINILE – Prima Flavia Miraglia (Centro Surf Bracciano), seconda Valeria Ammirati (LNI Napoli), terza Maria Luisa Silvestri.

ILCA 4 U18 MASCHILE – Primo Alberto Avanzini (FV Malcesine), secondo Andrea Vitolo (CC Irno), terzo Alessandro D’Orazio (CN Sanbenedettese).

ILCA 6 U17 FEMMINILE – Prima Roberta Meschino (LNI Formia), seconda Charlotte Nina Bob (LNI Castellamare di Stabia), terza Marina Murri (CN La Lampara).

ILCA 6 U17 MASCHILE – Primo Alessandro Cirinei (FV Riva), secondo Davide Cosseddu (YC Olbia), terzo Alessio Santostefano (CV Oscar Cosulich).

ILCA 6 U19 FEMMINILE – Prima Ginevra Caracciolo di Brienza (LNI Napoli), seconda Maria Vittoria Arseni (Tognazzi Marine Village), terza Alice Cinsalvo (Tognazzi MV).

ILCA 6 U19 MASCHILE – Primo Salvatore Falchi (YC Olbia), secondo Dario Burlando (YC Italiano), terzo Luca Centazzo (Sirena CNT).