I savonesi Daniela e Emiliano appassionati di vestiti d'epoca protagonisti a "Cash or Trash"

Una coppia di savonesi a "Cash or Trash". Daniela ed Emiliano di Quiliano hanno cercato di vendere i loro oggetti ai 5 mercanti del noto programma in onda sul canale 9 condotto da Paolo Conticini.

Il programma porta sugli schermi di tutta Italia una combattiva asta "all'ultima offerta": cinque mercanti si contendono curiosi e preziosi oggetti presentati da persone comuni, collezionisti, restauratori, amanti del vintage.

Nella prima fase del programma gli oggetti vengono valutati dall'esperto Alessandro Rosa che ne fissa il valore, in base al quale, il proprietario può stabilire l'offerta migliore che riceverà dai mercanti.

Un corredo appartenuto ad una nobildonna dell'800 che comprendeva una cuffia da lutto in raso, il velo con lo spillone per fissarlo nella parte alta, una collana in legno (la moda era stata lanciata dalla Regina Vittoria) e una corona funebre: questi gli oggetti portati dalla coppia che sono stati valutati 200 euro.

Appassionati di vestiti d'epoca, per l'occasione (ma hanno specificato che nella vita di tutti i giorni si vestono sempre con abiti del passato) avevano indossato indumenti degli anni 30.

"Viviamo così, dalla fine dell'800 fino agli anni '50, tutto d'epoca, tutto originale. E' una filosofia di vita. E' come se fossimo nati nel secolo sbagliato e così abbiamo scelto di vivere ogni giorno come se fosse un viaggio nel tempo e lo facciamo tramite gli oggetti che riusciamo a recuperare o attraverso gli abiti. La nostra casa è arredata con tutti oggetti antichi, la cosa più moderna è un frigorifero degli anni '50 ancora funzionante" ha detto la coppia rispondendo alle domande dei mercanti.

Lei è appassionata e colleziona oggetti e abiti da lutto (oltre ad oggetti quotidiani antichi), ha studiato archeologia e fa la sarta, lui, originario dell'Argentina, di Buenos Aires svolge l'attività di arrotino.

"Gli oggetti che abbiamo portato fanno parte della mia collezione personale e anche se sono ricordi tristi per me sono oggetti molto importanti" ha spiegato Daniela.

160 l'offerta finale di Giano Del Bufalo che però non è stata accettata dai venditori.

"Ed eccoci qui! Finalmente ve lo possiamo raccontare! Mesi fa, siamo stati contattati dalla redazione di Cash or Trash per essere ospitati in trasmissione! È la prima volta che accettiamo una apparizione televisiva, ma questa volta ci siamo convinti perché ci sembrava un programma legato alle nostre passioni! Antiquariato, arte e cultura. E soprattutto abbiamo genitori ed amici che vedono le puntate ogni sera, abbiamo pensato che potesse essere una bella sorpresa! Ci hanno chiesto di portare un po' del nostro mondo in tv, per una puntata speciale e ci è sembrata una bella occasione per far conoscere quello che facciamo e nello specifico la mia personale collezione di oggetti da lutto, chissà se magari il mio sogno di riuscirci a realizzare una piccola mostra o una serie di conferenze, si realizzerà prima o poi - spiegano sulla loro pagina Facebook "Time Travels" - Alla fine ci siamo divertiti, abbiamo conosciuto persone interessanti e chiacchierato molto dietro le quinte! La puntata non la abbiamo ancora vista, ma grazie a parenti e conoscenti, ci sono arrivati video e foto! Ringraziamo tutti quelli che ci hanno scritto per sostenerci, siete stati tantissimi, ci fa piacere che sia piaciuto il nostro intervento!!! Grazie di cuore e al prossimo Viaggio nel Tempo".