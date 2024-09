Elezioni regionali, appello del Psi ligure per una lista riformista a sostegno di Andrea Orlando

Prendendo atto della ristrettezza dei tempi per la presentazione delle liste il coordinamento lancia un appello a tutte le forze riformatrici, liberali e progressiste della Liguria per realizzare una lista a sostegno del candidato Presidente Andrea Orlando .

"Siamo impegnati con determinazione per costruire una lista unitaria che rappresenti queste anime diverse ma unite da valori comuni che possa diventare punto di riferimento per tutti coloro che credono in una politica in senso riformista".