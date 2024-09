Meteo, peggioramento delle condizioni meteo a partire dalla serata di sabato 7 settembre

Tantissima energia in gioco, elevata incertezza sul posizionamento, estrema localizzazione e rapidità di spostamento: sono questi gli elementi che sembrano caratterizzare il passaggio perturbato di domenica. La fase più intensa potrebbe essere anticipata sabato sera da una convergenza sul mare associata allo sviluppo di temporali forti, organizzati e stazionari, ancora da delineare l'eventuale coinvolgimento della costa. Il centro levante momentaneamente sembra la zona più coinvolta: possibile grandine anche di grosse dimensioni e raffiche di downburst – anche oltre i 150 km/h.

Non si può ancora escludere che i fenomeni rimangano per lo più confinati in mare. I modelli ad alta risoluzione saranno consultabili domani mattina. Fino ad allora, essere consapevoli che da sabato sera potremo dover fronteggiare sulla Liguria fenomeni estremi.

Indispensabile seguire l’aggiornamento di domani mattina, e stare attenti da sabato sera: omirl.regione.liguria.it e meteo3r gli strumenti per consultare in tempo reale i dati misurati.