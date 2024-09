Savona, tutto pronto per la 36edizione della Fiera di San Bartolomeo del Bosco

L’atteso evento annuale che riunisce, agricoltura, artigianato, enogastronomia, outdoor activities, allevamento, cultura, sostenibilità e divertimento torna sulle alture di Savona, nella valle del Santuario a San Bartolomeo del Bosco, a pochi minuti dal mare.

Domani Sabato 7 la prima giornata con alcune importanti iniziative:

9-13,00 escursione con bici muscolare

Mattino e pomeriggio attività per bambini con la scacchera gigante di Anteas, la Ludoteca itinerante Ludobus, gli scout del CNGEI

Attività outdoors con visite guidate e attività di orientamento guidate con le guide escursionistiche di Coop Tracce

Pranzo e cena con prodotti tipici nell’area street food

Animazione serale DJ Bond

Osservazione delle stelle con il Gruppo Astrofili Savonese G.A.S

Un ricco programma per immergersi in un viaggio tra natura, artigianato e prodotti locali nella cornice delle meravigliose colline e dell’habitat che circonda Savona, perché anche in questo contesto che Savona, città candidata a Capitale della Cultura 2027, affonda le proprie radici storiche e culturali.

Punto stampa: Sabato 7 settembre dalle h 15.00 presso il gazebo di Savona Capitale 2027

Il programma completo è visionabile sul sito del comune.

In allegato programma e mappa