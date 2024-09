Tutto esaurito per Enrico Ruggeri al Roof Garden del Casinò di Sanremo sabato 7 settembre

Dopo I Sonics, Andrea Fratellini, Il quartetto Sharareh e Enzo Paci, Party Band Divina Show il Calendario Eventi Estivi del Casinò di Sanremo si conclude domani 7 settembre con l’esclusivo concerto di Enrico Ruggeri, creato su invito per i migliori clienti del Casinò di Sanremo. Il cantautore ritorna sul palco del Roof con la sua presenza carismatica, la sua voce graffiante e una scaletta rinnovata.

Il raffinato Cantautore, che ha vinto ben due Festival di Sanremo, celebrerà i 40 anni di carriera in una serata che saprà coinvolgere presentando i suoi successi più apprezzati, brani entrati nella storia della Musica Italiana. Ruggeri verrà accompagnato da una nuova band, i Supersonics, composta da musicisti chiave della scena rock milanese per un live coinvolgente e originale, da tempo Sold Out.

ENRICO RUGGERI

È uno dei più raffinati, popolari e poliedrici artisti della scena nazionale: dal 1978 ad oggi ha venduto 5 milioni di copie.

Ha vinto due volte il Festival di Sanremo, collezionando quattro Premi della critica.

Le sue canzoni sono state interpretate anche da artisti come Mannoia, Bertè, Mina, Oxa, Morandi.

In oltre 40 anni di carriera, Enrico Ruggeri ha scritto pezzi di storia della musica italiana, per se stesso, per i Decibel e per altri grandi artisti. Tra questi “Il mare d'inverno”, “Rien ne va plus”, “Contessa”, “Ti avrò”, “Mistero”.

Il suo percorso affonda le sue radici nel punk, in bilico tra rock e synth pop, senza mai rinunciare alla melodia.

Gli ultimi successi passano attraverso la assegnazione, nel 2021, del Premio Tenco alla carriera, suggellato da un epico concerto al Teatro Ariston, e, nel 2022, dalla pubblicazione del suo ultimo disco, “La Rivoluzione”, un album che la critica è concorde nel definire uno dei migliori lavori della sua carriera.

Al cantautorato affianca l’attività di scrittore, conduttore televisivo e radiofonico ed è il Presidente della Nazionale Cantanti.

Enrico Ruggeri ritorna sul palco del Roof con la sua presenza carismatica, la sua voce graffiante e una scaletta rinnovata per presentare al pubblico le canzoni più recenti oltre ai grandi successi che lo hanno reso celebre, riarrangiati e portati in scena con una nuova band, i Supersonics, composta da musicisti chiave della scena rock milanese per un live coinvolgente e originale.