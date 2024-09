Pedonalizzazioni, Circolo Pd Savona: “La nostra idea di città pone al centro l’uomo, non il mezzo meccanico”

“Il circolo 5 del Pd di Savona è collocato nel centro della nostra città e vuole con questo comunicato Stampa fare emergere la propria ferma convinzione sul tema della mobilità urbana, il quale è sostanzialmente un tema politico che definisce quale sia la visione di sviluppo urbano di chi amministra una città. Il partito Democratico da sempre pone al centro della propria politica la sostenibilità ambientale, uno dei passaggi fondamentali nella riprogettazione della città, risulta essere quello di una mobilità urbana. La quale deve essere incentrata sul trasporto pubblico e meno su quello privato, e deve mettere al suo centro il tema della mobilità pedonale. Ecco il perché di una idea di città la quale ponga al centro della stessa l’uomo e non il mezzo meccanico”.

Lo afferma in una nota il segretario del Circolo 5 del Partito Democratico di Savona Roberto Giannecchini.

“Negli ultimi giorni con piena legittimità ha avuto inizio una raccolta firme che contro le pedonalizzazioni. A nostro parere l’idea di riaprire al traffico automobilistico non solo va contro gli interessi della maggior parte dei cittadini, ma è drammaticamente una visione vecchia che non tiene in considerazione ciò che in tutto il mondo sta accadendo – continua -. Riteniamo importante ricordare che nel programma della coalizione (sostenuta dal Pd come prima forza politica) era chiaro quale fosse il progetto di citta, è utile rammentare che nel solo centro di Savona il Pd prese oltre il 20% di consensi e la coalizione prese oltre il 47% dei voti su quel programma e su quella idea di città”.

“Ecco riteniamo vada fatta una riflessione pacata su un tema serio e complesso, che si stacca nettamente dalla intolleranza contenuta nelle comunicazioni della minoranza, che dileggia chi ha solo voglia di ragionare, salvo poi fare le vittime per la scarsa agibilità in Consiglio Comunale – aggiunge -. Sarebbe utile che tutti guardassero le sedute del Consiglio Comunale (facilmente scaricabili su you tube) per vedere i comportamenti, polemici spesso faziosi (una su tutte quella sul ricorso per l'ammissione alla conferenza dei servizi sul rigassificatore) e, soprattutto, la assoluta, continua incapacità di avanzare proposte che non siano mosse dalla critica alle tante iniziative. Una opposizione esclusivamente oppositiva, degna erede della amministrazione precedente, che, grazie al suo migliore esponente, il compianto Silvano Montaldo ha avuto l'unico, grande merito di riparare il bilancio comunale (cosa sempre riconosciuta sia dal Sindaco che da tutti quelli che amano una Politica non isterica e solo di propaganda)”.

“Ora vedremo le soluzioni che saranno proposte per la viabilità, in seguito alla sperimentazione pratica, coerente con il programma della amministrazione, della chiusura delle vie. E, allora, potremo valutare davvero se qualcosa debba essere corretto o no”, conclude il segretario del Circolo 5 Pd Savona.