Malawi, il cuore caldo dell'Africa

Immagina di trovarti in un piccolo villaggio sulle sponde di un Lago, all'alba. L'aria è fresca, e il cielo inizia a tingersi di arancione mentre il sole spunta lentamente all'orizzonte, sulle acque immobili. I pescatori, ancora al lavoro, spingono le canoe di legno verso la riva dopo una lunga notte di pesca. Il “Chambo” è il loro bottino, un pesce d’acqua dolce famoso qui per la sua carne delicata. Poco distante, le donne stanno già preparando la “Nsima”, una polenta di mais, che verrà servita come accompagnamento al piatto principale, durante la colazione. Il Malawi, “Quinto Paese" più povere al mondo per reddito pro capite, è un mondo parallelo ricco di silenzio e di ruralità; la natura selvaggia ti conquista al primo sguardo e la sensazione di totale sicurezza è assolutamente inaspettata.

Le spiagge dorate di Cape Maclear, con la sabbia fine e calda offrono un’esperienza balneare particolare; la superficie di 30.000 km quadrati disorienta e rende il visitatore smemorato, di fronte a questo capolavoro della natura. L’altitudine di quasi 500 metri s.l.m non si percepisce assolutamente, immersi nelle acque cristalline, quasi come se si trattasse di un mare, e non di un lago. Le piccole onde lambiscono la riva con un ritmo rilassante, accompagnate dal canto lontano degli uccelli che si nascondono tra la vegetazione lussureggiante. Immerso nel verde si trova un piccolo Lodge, costruito in legno e pietra, perfettamente integrato nel paesaggio e dalle terrazze degli alloggi la vista è mozzafiato. La struttura è semplice ma accogliente, con amache appese tra gli alberi e lettini sparsi qua e là, dove gli ospiti si godono l’ultimo sole e il suono del vento tra le foglie.

Nei dintorni, le strade sterrate sono protagoniste di lunghe camminate tra piccoli villaggi e piantagioni di mango; la polvere sollevata dal passo si mescola con l'odore della terra secca e del legno bruciato. Le case sono semplici, costruite con mattoni di fango e tetti di paglia, e i bambini corrono incontro ai rarissimi viaggiatori con grandi sorrisi e speranze contagiose. Proseguendo, il paesaggio cambia leggermente con occasionali scorci sul lago che appare e scompare tra gli alberi. Lungo il cammino capita di vedere piccoli mercati locali improvvisati, dove le donne vendono frutta fresca, verdure e pesce essiccato, il tutto esposto in cesti intrecciati con cura. L'atmosfera è vivace, ma rilassata, e i colori dei prodotti si mescolano con quelli dei vestiti tradizionali, creando un quadro vivente. Tornando verso il Lodge, il sole inizia a calare tingendo il tramonto di rosso e arancio; la sera porta con sé una brezza leggera mentre una musica inizia a risuonare, in lontananza, segno che si preannuncia una notte di festa.

Il giorno seguente inizia con una navigazione. Immagina di essere a bordo di una barca a vela, Il vento riempie le vele con una forza costante ma gentile, spingendoti avanti senza sforzo. Attorno a te, il lago si estende come un vasto tappeto blu, incorniciato dalle montagne lontane e dalle colline verdi che si tuffano nell'acqua. Il cielo è di un azzurro intenso, punteggiato qua e là da nuvole bianche che sembrano disegnate a mano. Lasciamo le acque, trasparenti e limpide vicino alla riva, per solcare quelle più profonde e scure al largo; il tempo sembra rallentare, lasciandoti assaporare ogni istante. La vastità del lago ti fa sentire piccolo, ma al tempo stesso parte di qualcosa di molto più grande. Ogni onda, ogni increspatura sull'acqua, sembra raccontare una storia antica, di popoli che hanno vissuto e navigato su queste acque per secoli. La barca si avvicina ad una delle isole, un piccolo paradiso di rocce e vegetazione rigogliosa, dove Il fondale è affollato da pesci multiformi. E’ arrivato il momento di tuffarsi per un bagno rigenerante! Il silenzio discreto e la connessione profonda con questo luogo ti coccola dolcemente; è una sensazione di libertà e appartenenza, difficile da trovare altrove. Navigare sul Lago Malawi, è un'esperienza di viaggio dove il tempo e lo spazio si fondono in un unico, magico momento di armonia. Se poi hai un amico fraterno al timone sei esattamente in Paradiso. Sono stati tre giorni insoliti e molto emozionanti.

Dopo colazione si riparte, la destinazione è il Parco Nazionale di Liwonde. Un lungo viaggio in macchina verso sud, dove il paesaggio cambia rapidamente: dalle calme acque del lago, ti ritrovi immerso in una natura selvaggia e vibrante. Gli alberi di baobab si stagliano contro il cielo azzurro, mentre gli uccelli cantano tra le fronde. Nel parco, sali su una barca che scivola silenziosamente lungo il fiume Shire. La vegetazione è lussureggiante e mentre ti addentri nel cuore della riserva, avvisti un gruppo di ippopotami che emergono pigramente dall’acqua; a pochi metri poi, un coccodrillo si crogiola al sole sulla riva. Più avanti, noti una famiglia di elefanti che si avvicina per abbeverarsi e osservi i cuccioli che si spruzzano d’acqua, giocando sotto lo sguardo attento delle madri. Un “safari lungo il fiume” dove l’incontro con gli animali, paradossalmente, è più diretto e ravvicinato rispetto ai parchi classici.

Dopo una giornata intensa e affascinante, raggiungiamo una casa privata trasformata in alloggio per turisti e siamo gli unici ospiti. Una cena tipica con pesce Chambo e Nsima in veranda è una ricompensa forse troppo generosa, per aver raggiunto questo luogo così lontano e poco battuto dagli occidentali. Ti sorprendi a pensare a quanto questo angolo d'Africa sia incredibilmente ricco, non solo di natura, ma anche di umanità. Il legame tra la popolazione e l'ambiente che la circonda è forte, quasi palpabile. La loro vita, sebbene semplice, è profondamente connessa con la terra e l'acqua, in un equilibrio che li ha sostenuti per generazioni. Il viaggio in Malawi è un’avventura, dove le giornate scorrono lente e il contatto con la natura ti ricorda cosa significa davvero essere presenti, vivere il momento e apprezzare la bellezza del nostro pianeta.

Quando arriva il momento di partire, lo fai con una sensazione di gratitudine e arricchimento. Il lago, i parchi e le persone ti hanno lasciato qualcosa di prezioso: la consapevolezza di aver vissuto qualcosa di speciale. Mentre l'aereo decolla, sei orgoglioso di aver incontrato qualcosa di unico, il cuore caldo dell’Africa.

IN & OUT MALAWI

porta con te

La Macchina Fotografica

Il repellente per gli insetti

Una pagina vuota da scrivere

lascia a casa

I mocassini

La voglia di spaghetti

La paura

Valutazione : 4 zaini

Legenda:

1 zaino (non vale il viaggio )

2 zaini (meglio andarci in vacanza )

3 zaini (vale il viaggio ma..)

4 zaini (viaggio da non perdere )

5 zaini (vale più di un viaggio)