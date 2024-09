Non si ferma ancora la stagione estiva al Parco Caravelle: orario continuato 10-18 fino al 15 settembre

Prosegue fino a domenica 15 settembre la stagione estiva al Parco Caravelle di Ceriale, con apertura con orario continuato tutti i giorni dalle ore 10 alle ore 18.

Una scelta, quella di proseguire fino a metà settembre, che risponde alla volontà del gruppo Costa Edutainment di contribuire, insieme alle altre realtà del settore turistico e ricettivo, a prolungare la permanenza di turisti e visitatori oltre i canonici mesi di luglio e agosto.

A disposizione delle famiglie, il nuovo playground acquatico family che ha come protagonista un sommergibile giallo con 3 scivoli di diversa lunghezza e comprende altri due scivoli e archi con getti d‘acqua che consentono a grandi e piccini di giocare, rinfrescarsi e divertirsi insieme.

La nuova area completa l’offerta del parco per famiglie con bambini che già conta la piscina Baby, il Polpo magico che consente di scivolare tra i tentacoli di un Polpo gigante, e l’area kids riservata.

Le altre novità presentate dal parco per il 2024 sono state una rinnovata offerta food, con nuovi menù e nuovi prodotti per bambini, giovani e adulti, e l’offerta integrata con il Caravelle Camping Village che garantisce l’ingresso gratuito al parco acquatico per quanti soggiornano nel village. Per chi vuole infatti organizzare un soggiorno nella riviera di ponente della Liguria, il Caravelle Camping Village presenta 62 bungalow bilocali e trilocali in muratura o legno e un’area campeggio per una superficie complessiva di oltre 24.000 mq, per un’ospitalità immersa nel verde.

A disposizione del pubblico nel parco acquatico l’immancabile Piscina Onde, cuore pulsante del parco, che con i suoi 2.500 mq di superficie si trasforma ogni ora in un vero e proprio mare con grandi onde da cavalcare, il multipista, 5 scivoli paralleli per condividere l’esperienza del tuffo, le Rapide del Rio Bravo e del Rio Colorado, i due kamikaze, i tre scivoli toboga, la doppia corsia del Foam, il Rio lento e, per chi vuole regalarsi anche un’esperienza di relax e benessere, l’area “La sorgente del cuore”, riservata ai visitatori dai 16 anni di età in su, con docce emozionali, cascate e grotte di acqua tiepida, percorso vascolare.

Per quanti arrivano al parco in auto, è disponibile dalle 9 alle 18:30 un’ampia area parcheggio a pagamento, alla cifra forfettaria di 5 Euro al giorno.

Fino a domenica 15 settembre, è attivo il servizio di trasporto pubblico tra la stazione ferroviaria di Albenga e il parco acquatico a cura di TPL Linea che da quest’anno, in un’ottica di sostenibilità, ha utilizzato mezzi elettrici.

I biglietti d’ingresso al parco possono essere acquistati online o direttamente in biglietteria: con la formula prima acquisti e meno spendi, acquistando con anticipo online sul sito www.lecaravelle.com un biglietto a data fissa, i visitatori potranno accedere alle tariffe migliori, con riduzioni fino al 17% rispetto alla tariffa in biglietteria; i biglietti a data fissa in biglietteria sono in vendita alla tariffa di 28 euro per il biglietto intero e 22,5 euro per il biglietto ridotto per ragazzi di statura compresa tra mt. 1.00 e mt. 1.40. I bambini fino a 99 centimetri entrano gratis.

In caso di pioggia, è possibile riutilizzare il biglietto a data fissa già acquistato presentando il titolo di ingresso stampato in cassa e aggiungendo la differenza tra quanto già pagato e il prezzo del nuovo giorno scelto.

Per agevolare quanti intendono visitare il parco senza scegliere prima la data, esiste la formula di biglietto a data libera, acquistabile solo online, che consente un risparmio sul biglietto a data fissa in biglietteria.

Caravelle è il parco acquatico più importante della Liguria. Inaugurato nel 1989 e dedicato a Cristoforo Colombo, è situato a Ceriale in una zona verde ai piedi della riserva Naturale regionale di Rio Torsero, a soli 5 km dal comune di Albenga, e affacciato sul bellissimo mar Ligure. Vanta una consolidata e indiscussa esperienza nel settore della ricettività e dell’intrattenimento estivi che lo rende uno dei parchi acquatici più apprezzati del Nord Italia.

Comodissimo da raggiungere da Ceriale e a poca distanza dalla via Aurelia, si estende su una superficie di 80.000 mq e propone attrazioni per il pubblico di grandi e piccini con prevalenza famiglie con una proposta all'insegna della spensieratezza e del divertimento grazie ad una collaudatissima formula che unisce intrattenimento, coinvolgimento e gioco.