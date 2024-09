Maltempo nel savonese, cadono altri quattro alberi: intervenuti i Vigili del Fuoco

I Vigili del Fuoco sono stati chiamati a intervenire in quattro distinte operazioni: a Noli, a Savona in una traversa di corso Ricci, a Varazze in via Pratorotondo e ad Albenga in viale Martiri della Libertà. Per garantire la sicurezza, le strade interessate sono state temporaneamente chiuse al traffico. Fortunatamente, non si registrano né feriti né danni alle cose.