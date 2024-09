Al Park Tennis Genova la macroarea Under 14 femminile

Nel prossimo week end sui campi del Park Tennis Club Genova si disputerà la fase di Macroarea Under 14 Femminile che eleggerà le due squadre che si contenderanno il titolo nazionale il week end del 21-22 settembre a Naturno (Bolzano). Ritorna il tennis giovanile al Park dopo oltre un decennio quando furono disputate le Finali Nazionali sempre Femminili. Un avvio di stagione autunnale importante per il circolo di Via Zara, che disputerà i Campionati di A1 maschile e femminile a partire dal prossimo 6 Ottobre.



La formula degli incontri è di due singolari ed eventuale doppio di spareggio. La squadra ospitante del Park Genova scenderà in campo con Viola Severi (2.7) reduce dalla doppia finale di singolare e doppio ai Campionati Italiani U13 svoltisi a Sanremo, Isabella Moreno (2.8) che si è fermata al secondo turno degli stessi campionati. Compongono poi la rosa anche Bianca Maldotti (3.3) Rebecca Sighinolfi (3.4), Chiara Lavagnino (3.4).



Avversario delle giovani tenniste gialloblu sarà il Tennis Club Ambrosiano di Milano con Semprini (3.2) reduce dal primo turno Campionati italiani U13 e Zecca (3.5). Il Junior Milano con Vismara (3.1) e Perego (3.4) incrocerà le racchette contro il Villaforte Tennis, club piemontese in provincia di Alessandria, che schiera Solio (2.7) e Jazbec (3.2).



Le vincenti di questi incontri disputeranno la finale domenica per accedere alla Finale Nazionale. Nell’altro girone il Country Club Cuneo con Franchero (2.6), semifinalista Campionati individuali U14 e Mazzarella (3.1) affronterà le savonesi del Break Point con Pusceddu (3.1) e Lombardo (3.4). Il Tc Pietra con Boesso (3.2) e Spotorno (4.2) giocherà contro le lombarde del Bitennis con Pescosolido (2.8) e Monella (3.4).