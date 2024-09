Ritorna la Festa dello Sport promossa dal Comune di Chiavari

A Chiavari un weekend dedicato allo sport. Sabato 14 e domenica 15 settembre ritorna la Festa dello Sport, la manifestazione organizzata dall’assessorato alla Sport del Comune di Chiavari insieme al Csi di Chiavari.



Si parte sabato 14 settembre, alle ore 20.45 presso l’Auditorium San Francesco, con l’incontro “Sport, ponte tra generazioni” grazie alla collaborazione di “Stelle nello Sport”, progetto che da 25 anni promuove i valori dello Sport in Liguria. Ospiti del talk, moderato da Michele Corti, alcuni grandi campioni reduci dalle Olimpiadi di Parigi 2024 che racconteranno il proprio percorso, le proprie emozioni e premieranno le realtà sportive chiavaresi. Sarà anche l’occasione per festeggiare un importante traguardo, gli 80 anni del Csi.



Saliranno sul palco Andrea Lucchetta, Roberta Bianconi, Andrea Fondelli e Ludovica Cavalli. Il primo è un’icòna della pallavolo e dello sport italiano, campione europeo e mondiale e bronzo olimpico a Los Angeles 1984 con l’ItalVolley, oggi commentatore per la Rai di tutti gli eventi più importanti, dalle Olimpiadi alle Paralimpiadi. Al suo fianco tre “stelle” liguri di prima grandezza. Ludovica Cavalli ha disputato la sua prima Olimpiade nei 1500 metri, nella regina delle discipline olimpiche, l’atletica leggera, dopo aver conseguito una storia finale Budapest 2023. Roberta Bianconi è una delle più grandi pallanuotiste di tutti i tempi, nel 2016 e nel 2023 celebrata dalla Len come atleta europea dell’anno, trascinatrice in vasca del Setterosa con cui ha vinto il bronzo alle Olimpiadi di Rio 2016, due bronzi ai Mondiali, un oro e un bronzo agli Europei. Andrea Fondelli ha vissuto con il Settebello una Olimpiade segnata da un clamoroso episodio. Rimarrà nella storia la protesta ferma ma “educata” della Nazionale di Sandro Campagna. Così come sono scritti nella storia i successi di Fondelli in azzurro (il bronzo a Rio 2026, due argenti ai Mondiali e due bronzi agli Europei) e con la Pro Recco (otto scudetti e tre Champions League) che ha scelto di sposare con una scelta di vita anche dopo una estate tormentata con l’addio del patron Gabriele Volpi. Parteciperanno all’incontro le autorità istituzionali, società e sportivi di Chiavari e della Liguria.



Per arrivare all’evento clou della Festa dello Sport a Chiavari. Domenica 15 settembre, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19, si svolgerà l’open day all’aperto delle 48 associazioni sportive del territorio, un vero record. Le attività si terranno in via Martiri della Liberazione, Via Vittorio Veneto, corso Garibaldi e nelle piazze Matteotti e Mazzini.



Una giornata speciale, inaugurata proprio da Andrea Lucchetta. I giovani atleti, accompagnati da i loro coach e allenatori, daranno vita a performance – ognuna nella propria area – per presentare le attività ludico-sportive delle associazioni coinvolte. Un appuntamento di particolare interesse non solo per gli sportivi, ma anche per i genitori, istruttori, educatori e addetti ai lavori, perché incentrato sui valori educativi che lo sport praticato infonde, che si traducono in un armonico sviluppo fisico e mentale, nell’importanza della sana competizione, della socializzazione, il tutto in un’ottica di divertimento.



Il pubblico potrà assistere alle dimostrazioni degli atleti in diverse discipline dal basket alla danza, dal tennis al judo, dal volley al calcio, dalla scherma all’arrampicata, alla voga e così via… “Un evento pensato per coinvolgere appassionati, atleti e famiglie. Tutti uniti nello sport! – spiega l’assessore allo Sport del Comune di Chiavari – Durante il convegno di sabato sera dialogheremo con grandi campioni del panorama nazionale, mentre domenica entreremo nel vivo della manifestazione con l’open day nelle vie del centro storico, a cui parteciperanno tantissime associazioni sportive di Chiavari. Un modo per incoraggiare chi si avvicina per la prima volta allo sport, per veicolare i valori che lo caratterizzano e per tutte le società un’occasione per farsi conoscere”.



Queste le 48 associazioni dilettantistiche coinvolte: ASAJ judo Chiavari, Tigullio Motor Club, Panathlon Tigullio Chiavari, Aerobica Entella, Athletic calcio A5, Subbuteo Club Chiavari, Yougtimer Tigullio asd, Tennis Chiavari, Aurora Basket, Gymnica 2000, Polisportiva Acquarone, Athena academy Chiavari Power Lifting ACD, AB Chiavari Bocce, Scherma Chiavari, Anfass, Momas, Free ride Tigullio Asd, Bikeland Shool Asd, White Shark Powerlifting, Zen Fit, Centro Studi Danza Academy asd, Sankaku Karate, Mini Garage Genova, Spazio Oltre ASD, Progetto Scuola CSI, Chiavari Nuoto SSD, A.S.D. Chiavari Ring Lotta, ASD Bridge Chiavari, Benzena ASD, Cosmosportacademy SSD (Studio Pilates Chiavari), 2Be Staff CrossFit, Brooklyn Fitboxing Chiavari, Cai Chiavari, Fit2go asd, Orsi del Tigullio ASD, U.S.D. Calcio Caperanese Entella, Pugilistica Tito Copello, ACD Entella, Villaggio Sport sez TT asd, Chiavari ASD, Pro Chiavari, Polisportiva Athletic Tigullio A.S.D., A.S.D. Maury Sport, NAC Ballet, Vbc Amis Chiavari, Open Arts ASD, TaiChi & KingFu Chiavari, Lega Navale Chiavari.