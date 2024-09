Elezioni regionali, ore febbrili a Palazzo Tursi: Meloni vuole proporre la candidatura al sindaco Bucci

Se prima sembrava una boutade o una possibile azione di disturbo in vista della nomina ufficiale di Edoardo Rixi o Ilaria Cavo, ora prende sempre più piede l’ipotesi che vede in Marco Bucci, sindaco di Genova, il papabile candidato alla presidenza per il centrodestra ligure.

Un nome emerso nelle ultime ore, forse utile a dirimere un dualismo nel quale i partiti sembrano essersi impantanati ormai da giorni senza via d’uscita.

L’ipotesi ora è concreta, tanto che a Palazzo Tursi, mentre va in scena il consiglio comunale, si vocifera di una possibile imminente telefonata della premier Giorgia Meloni, intenzionata a chiedere in via ufficiale a Bucci di farsi avanti come frontman del centrodestra.

Una virata che ha colto di sorpresa il mondo della politica ligure e, in particolare, quello genovese.

In caso di vittoria, infatti, il passaggio di Bucci in piazza De Ferrari porterebbe a una vera rivoluzione anche in Comune a Genova, uno scossone del tutto imprevisto, uno scenario inaspettato che difficilmente l’amministrazione comunale potrebbe mettere nero su bianco nel giro di poche settimane.

Inoltre il sindaco non ha mai fatto mistero della propria malattia, tanto da aver annunciato qualche giorno fa sui social la fine del lungo ciclo di radioterapia.

Sempre stando ai rumors, non è escluso che il primo cittadino, incalzato da Meloni, scelga di defilarsi perorando però la causa del suo vice Pietro Piciocchi, uno dei nomi in ballo da tempo e che nelle ultime ore sembrava essere stato scartato dalla lista dei papabili.