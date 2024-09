Parchi eolici, costituito il Comitato Civico per Savona: "Troppi progetti, rischiamo di distruggere il paesaggio"

" La scorsa settimana è stato inoltrato, all’ufficio di valutazione di VIA della regione Liguria, una relazione con osservazioni riguardo al parco eolico Napoleone, con questo atto, diamo per costituito il Comitato Civico per Savona ". Lo afferma, attraverso una nota, il Comitato civico per la tutela dell’Ambiente e dell’Economia dei comuni dell’entroterra della Provincia di Savona.

"In questa relazione si contesta, con note tecniche documentate, la costruzione di questi insediamenti industriali, tutti, non solo 'Napoleone' - si legge ancora nella nota - Adesso, in zona, sono attivi 18 mulini, con le nuove richieste,diventerebbero 36, salvo nuove richieste, che, in un territorio di circa 14 Km², corrisponderebbero 3 mulini per Km², una concentrazione notevole, direi improponibile, se poi ci aggiungiamo anche la discarica di Pian del Melo, significherebbe la distruzione di una grande parte del territorio del comune di Savona e dei comuni limitrofi, terreni che, fino a ieri, avevano dei vincoli paesaggistici idrogeologici e produttivi, bosco di Cadibona, parco dell’Adelasia, bosco di Savona con le sue cascine storiche. Chiediamo agli amministratori ed ai politici della nostra regione, perché il problema è regionale, di rivedere questi progetti e di valutare i costi ed i benefici degli stessi, e soprattutto, di considerare non solo quelli finanziari ma anche quelli ambientali tutti compresi".

"Chiediamo anche che questi progetti o qualunque altro progetto, prima di prendere la via esecutiva, venga sottoposto al vaglio dei cittadini e non tenuti nascosti e poi imposti, si eviterebbero spiacevoli contestazioni e il senso di impotenza dei cittadini elettori che si sentirebbero traditi dai loro rappresentanti" si legge infine nella nota firmata dal signor Giulio Scacciotti, dall'ingegner Luca Gaminara, dall'ingegner Andrea Gaminara e dal Dott. Agr. Walter Orsi.