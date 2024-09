Corruzione Liguria, anche Paolo Emilio Signorini verso il patteggiamento

Dopo l’ex governatore della Liguria Giovanni Toti, anche l’ex presidente dell'Autorità portuale di Genova Paolo Emilio Signorini ha concordato il patteggiamento con la procura.

I legali Mario ed Enrico Scopesi hanno richiesto di patteggiare con una pena di tre anni e cinque mesi e la confisca di circa centomila euro, oltre all’interdizione temporanea dai pubblici uffici.

Come per Toti, anche in questo caso la decisione spetterà al giudice per l’udienza finale, che dovrà decidere se accogliere la richiesta.