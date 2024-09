Diocesi Savona-Noli: l'uva della Puglia per sostenere le missioni in America Latina

I ragazzi dell'Oratorio Don Bosco lanciano una nuova iniziativa solidale per sostenere le missioni di Encañada, in Perù, ed Escoma, in Bolivia. Presso la Parrocchia San Dalmazio Martire, nel quartiere Lavagnola, oppure con consegna a domicilio è possibile infatti acquistare uva apirena della Puglia, bianca o rossa e senza semi: 1 sacchetto ad offerta libera, 1 cassetta di 5 kg a 15 €.