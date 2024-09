Alassio, una pergamena per una turista fedele: il Comune la consegna a Anna Maria Vittoria Simonelli

Tra i molti ospiti che hanno ricevuto, negli anni, la pergamena del Comune di Alassio, simbolo di riconoscenza per i turisti più fedeli, spicca la signora Anna Maria Vittoria Simonelli, originaria di Castelnuovo Scrivia, in provincia di Alessandria, che frequenta con assiduità Alassio sin dal 1948.

Nella giornata di ieri, accompagnata dal marito, ha ricevuto dal vicesindaco Angelo Galtieri la pergamena ufficiale del Comune e un pregevole volume dedicato ad Alassio.

Insieme ai coniugi era presente al momento celebrativo anche Alber Baca, conosciuto come Albi Albino, giovane al quale nel 2020 è stato conferito l'Alassino d'oro per essersi prodigato con premura e senso di solidarietà all’inizio della pandemia da Covid-19 in Italia, alleviando le difficoltà degli ospiti in quarantena all’interno dell'hotel Bel Sit di Alassio.