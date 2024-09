Finale, è mancato il cavalier Nazario Masiero: fu assessore, sindacalista e storico presidente Anmi

Viveva a Borgio Verezzi dove lunedì 16 settembre, alle ore 10, nella chiesa di Gesù redentore verranno celebrati i funerali. Eppure il nome di Nazario Masiero è di quelli che resteranno per sempre nella storia politica e sociale di Finale Ligure, dove era cresciuto ed era stato assessore, sindacalista e presidente dell'Anmi locale.

Se n'è andato a 90 anni, dopo aver legato il suo nome a diversi aspetti della vita finalese, dov'era stimato e apprezzato nonostante in tanti ne ricordassero il carattere a volte un po' rude ma sempre abbinato a una grande stima per il suo impegno a favore della comunità locale. Un impegno che, nel 2017, avevano portato il presidente Sergio Mattarella ad assegnargli l'onorificenza di Cavaliere della Repubblica.

Quella Repubblica di cui contribuì a scrivere una pagina politica "traslandola" nel locale, ai tempi dell'Amministrazione Cassullo quando fu anche vicesindaco, ossia quel "compromesso storico". Anima socialista del celebre trio che in tanti a Finale ricordano con l'ex sindaco Cassullo e con Rolla, tra gli anni '70 e '90, durante i mandati dei sindaci Migliorini e Bottino, aveva inoltre ricoperto praticamente tutti i ruoli in seno al Consiglio Comunale finalese essendo consigliere e assessore.

Era stato anche un punto di riferimento anche per il mondo sindacale: dipendente della Piaggio, già in giovane età si era iscritto alla Uil che aveva portato anche, per un periodo, ad essere principale sindacato della fabbrica con sede a Finale, per poi diventare segretario provinciale Uilm.

Il suo grande impegno nella vita finalese era stato rivolto anche all'associativismo. Aveva infatti portato il suo passato in Marina durante il servizio militare di leva al servizio dell'Associazione Marinai d'Italia (Anmi) per 33 anni, risollevando le sorti del sodalizio, fino al 2016 quando aveva lasciato posto all'ex sindaco Pier Paolo Cervone.

La sua passione per il mondo marinaresco e la devozione al corpo avevano dirottato il suo impegno nell'intitolazione ai marinai d’Italia dei moli di Finalpia e Varigotti e, nel 1997, alla realizzazione del monumento ai Caduti del mare sul lungomare Migliorini.

"Nazario era Socialista ieri e Socialista per sempre, sindacalista con una sola bandiera, che meriterebbe di diventare un esempio per le nuove generazioni, per trasmettere la sua testimonianza di un uomo semplice e schietto, ma molto determinato nella difesa di certi valori, di cui oggi sono sempre meno praticati, in politica e nel sindacato - ricordano dalla Federazione provinciale di Savona del PSI - Egli ricordava con orgoglio la sua grande amicizia con Sandro Pertini, i suoi ricordi di due uomini schietti, che si trovavano spesso insieme nelle battaglie per risolvere i problemi del territorio. La Federazione provinciale del PSI di Savona ha già provveduto a trasmettere personalmente le condoglianze alla Famiglia e a tutti gli amici e compagni che con Nazario si sono operati per il bene dei lavoratori e della città di Finale Ligure".

"Grande Liguria partecipa al cordoglio per la scomparsa di Nazario Masiero - è invece il messaggio del direttivo provinciale di Grande Liguria - È stato un protagonista della vita politica finalese e provinciale. Un uomo schietto, a volte duro ma sempre sincero e onesto. Caratteristiche che lo fecero diventare amico e compagno di grandi battaglie politiche con Sandro Pertini. Entrambi liguri ed entrambi veri schietti come solo i liguri sanno essere. Per chi scrive, Masiero ha rappresentato la vera politica fatta di ideali coerenza e passione, caratteristiche che apprezziamo ed onoriamo. Valori che oggi sono praticamente assenti, rendendo la politica attuale lontanissima dai cittadini a differenza di Masiero che passò la sua esistenza in mezzo alla sua gente, prima per l'impegno politico e poi per il volontariato. Partecipiamo al lutto delle comunità socialista e soprattutto della famiglia".