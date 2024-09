Elezioni regionali, Bucci sul patteggiamento di Toti: “Sono affari suoi”

“Lo dico da sette anni, soprattutto negli ultimi mesi, è una cosa che riguarda lui. Noi andiamo avanti con il nostro programma, c’è una regione da gestire, da migliorare, da amministrare. Io l’ho sempre detto che il mio e nostro obiettivo è quello di consolidare i risultati raggiunti e faremo così”.

Queste le parole del sindaco di Genova e candidato alla presidenza della Regione Liguria Marco Bucci, intervenuto questa mattina al convegno "Genova e la Liguria al centro delle politiche del Mediterraneo" organizzato all'Acquario da Forza Italia.

Incalzato dai cronisti sulla questione del patteggiamento di Giovanni Toti, il primo cittadino ha continuato: “I risultati raggiunti sono stati fantastici, andiamo avanti a consolidare i risultati e migliorarli sempre di più. Non ha nulla a che vedere con tutto il resto e non è il mio ruolo, ho rispetto per i magistrati e ci penseranno loro”.

“Mi ha fatto piacere una cosa - ha continuato - che tutte le pratiche amministrative sono risuonate perfettamente legati e perfettamente corrette. Questa è una cosa a cui tengo perché vuol dire che il lavoro è stato fatto sempre molto bene e continuerò a farlo ancora meglio”.

Riprendendo lo spunto di Letizia Moratti in merito alle infrastrutture, Bucci ha concluso: “Il primo nodo sono certamente le infrastrutture ma non c’è solo quello. Ci sono tante altre cose importanti come l’ambiente e il rispetto per l’ambiente, mantenere questa regione che è una grande regione turistica e nello stesso tempo dare uno sviluppo economico che non sia solo turismo ma che sia anche industria, terziario, polo logistico. Genova e tutta la Liguria sono un grandissimo polo logistico e non possiamo certamente dimenticare la blue economy, l’economia del mare, ha fatto da millenni per la nostra città e continuare a farlo per altri millenni”.