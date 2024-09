Regionali, Democrazia Cristiana scende in campo e appoggia Bucci

La Democrazia Cristiana sarà presente, alle prossime elezioni Regionali, con una propria lista in tutte le quattro provincie delle Liguria.

In provincia di Savona i vertici nazionali della Dc hanno nominato responsabile per la campagna elettorale Riccardo Benetti, presidente per la provincia di Savona della Lega Italiana Difesa Animali e Ambiente.

Benetti, classe 1968, imprenditore era già stato candidato alle scorse elezioni regionali con il Partito Animalista dove la lista ha raccolto in tutta la Liguria oltre 3500 voti.

Amante degli animali, porta avanti la campagna sulla loro difesa quale loro protezione occupandosi a 360 gradi su molte raccolte alimentari nel savonese per aiutare le fasce deboli. Dedicando tutto il suo tempo libero a questa causa, estendendosi fino al bresciano. Il suo sogno è creare un Jurassic Park rivolto agli animali.

Afferma Benetti: “Ringrazio la Democrazia Cristiana nella persona di Loriano Isolabella, coordinatore regionale Dc per questa opportunità. Insieme ad un gruppo di amici liguri sosterremo la nostra lista che sarà in appoggio al candidato di centrodestra, Marco Bucci. Nel nostro programma inseriremo alcuni punti relativi agli animali. Tra cui, chippatura obbligatoria tutti tutti i gatti di proprietà, per evitare smarrimenti e contrastare possibili abbandoni o altro. Divieto assoluto di accattonaggio, sconti o bonus per tutti coloro che adottano dal canile o gattile un animale. Convenzione con cliniche veterinarie o eventualmente ASL comune, per esempio vaccinazione gratis o bonus da utilizzare su esami , visite eccetera. Incentivare adozioni e svuotare i rifugi privati e non che sono già sovraffollati ). Creazioni di postazioni in tutto il territorio quale entroterra verde, sulle alture delle colline di punti di raccolta di umido, Importantissimo perché in questo modo i cinghiali e tutti gli animali selvatici andrebbero a mangiare sulla postazione senza riversarsi nei paesi e nelle città, In questo modo si eviterebbe l'uccisione di cinghiali sia grandi che piccolini. Questa creazione di postazioni deve essere accessibile ai camioncini che raccolgono l'umido in modo che possa essere scaricato in apposite postazioni dove gli animali di notte possono andare a mangiare”.

Conclude Benetti: "Siamo sicuri che di poter portare un buon contributo per la vittoria del centrodestra. Della partita ci saranno anche gli altri soggetti di provenienza democristiana come ad esempio la Dc di Rotondi, che inserirà in lista un candidato e Iniziativa Popolare movimento dell’ex Dc Tassone”.

Ma non è escluso l’apparentamento con Noi Moderati di Lupi.

In provincia di Savona oltre a Benetti la Democrazia Cristiana avrà in lista Maria Carla Valentini, ex docente e poi ancora Boliolo, imprenditore, il consigliere comunale di Albenga Luigi Tezel.

L’ultimo nome, di una donna è top secret, ma secondo fonti vicine alla Democrazia Cristiana si tratterebbe di una donna del ponente savonese legata al mondo dello sport e dell’associazionismo e ben introdotta nella curia di Albenga.

Nelle altre provincie le liste sono praticamente fatte. A Genova (la lista sarà chiusa entro martedì) tra i candidati ci sarebbe anche l’ex senatore di Forza Italia, Luigi Grillo, mentre a La Spezia la lista è già completata e composta da Loriano Isolabella, Simonetta Cozzani, Domenico Zito e Beatrice Franceschini.

Ad Imperia fra i candidati spicca il segretario amministrativo del partito, Mauro Carmagnola.