Garibaldi (Pd): "Il patteggiamento non rende legittimi gli atti amministrativi legati alla corruzione e al finanziamento illecito"

"Il patteggiamento non rende legittimi gli atti amministrativi legati alla corruzione e al finanziamento illecito al partito di Toti, come invece sostiene Bucci nelle sue ultime interviste. Una vicenda è di carattere penale, l’altra amministrativa. Preoccupa che Bucci dia già per scontato che siano legittimi gli atti su Esselunga interessati dall’inchiesta - ad esempio - siano amministrativamente legittime, perché Toti ha patteggiato, ad esempio, o che lo siano quelli alle concessioni dell’Autorità di Sistema Portuale". Così il capogruppo del Partito Democratico Luca Garibaldi commentando le ultime dichiarazioni sull’inchiesta e sul patteggiamento.

"Avevamo richiesto sin da subito, di fronte al quadro accusatorio, di annullare gli atti amministrativi della Regione, del Comune e dell’Autorità Portuale, per autotutela. Dalla Regione e dal Comune ci è stato risposto che si era in attesa di avere un quadro definito".

"Rixi, dopo aver gridato per settimane all’attacco alla democrazia, ha però mandato i Commissari in Autorità di Sistema a valutare gli atti, segno che qualche elemento concreto esisteva, e non si trattava di complotti".

"Ora che con il patteggiamento il quadro dei fatti è definitivo, perché Bucci in Comune e quel che resta della Giunta in Regione non annullano gli atti legati all’inchiesta in autotutela, a partire dalla vicenda Esselunga?", conclude Garibaldi.