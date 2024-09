Ad Alassio "Il Volo Acrobatico in Formazione": mostra fotografica dedicata alle Frecce Tricolori

Dal 21 settembre al 5 ottobre 2024, presso l'Ex Chiesa Anglicana in via Adua, ad Alassio, si terrà una straordinaria mostra fotografica intitolata "Alassio presenta: Il Volo Acrobatico in Formazione." L'evento è organizzato dal 2° Club Frecce Tricolori di Treviso, dal 108° Club Frecce Tricolori del Ponente Ligure, in collaborazione con il Lions Club Alassio "Baia del Sole" e con il patrocinio del Comune di Alassio.



L'esposizione includerà oltre 120 pannelli fotografici di grandi dimensioni, realizzati da alcuni dei migliori fotografi accreditati presso la Pattuglia Acrobatica Nazionale. Queste immagini permetteranno di rivivere le attività delle Frecce Tricolori, dalla loro fondazione negli anni '60 fino ai giorni nostri. La mostra sarà articolata in vari settori: una sezione storica, una dedicata alle attività attuali, tra cui la recente e importante trasferta negli Stati Uniti e in Canada, e una parte incentrata sulle attività che si svolgono lontano dagli occhi del pubblico, prima e dopo i decolli.



La cerimonia di inaugurazione, prevista per sabato 21 settembre alle ore 17:30, sarà arricchita dalla presenza di numerosi ospiti, tra cui il Comandante delle Frecce Tricolori (2006-2010), Massimo Tammaro. La mostra sarà visitabile da mercoledì a domenica, dalle ore 16:00 alle 19:30.

Durante i giorni di apertura della mostra, in collaborazione con lo Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare Italiana, verranno organizzate visite guidate per gli studenti delle scuole del comprensorio. Queste visite, corredate da video e documentazioni sulla Pattuglia Acrobatica Nazionale, saranno realizzate con particolare attenzione verso i ragazzi affetti da disabilità.