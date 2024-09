Il concerto di Lucio Fabbri & Friends previsto per sabato 21 settembre in Piazza Fabrizio De André ad Albenga, in occasione della manifestazione "Ottobre De André", è rinviato per cause di forza maggiore a domenica 20 ottobre, alle ore 17, al Teatro Ambra.

Lo hanno reso noto dall'organizzazione i Fieui di Caruggi, ricordando che le prenotazioni già effettuate per la data iniziale restano valide.