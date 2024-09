Elezioni regionali, Matteo Salvini ‘benedice’ Bucci: “Candidandosi fa un regalo alla Liguria. Toti? Non cambio idea per convenienza” (VIDEO)

Il taglio del nastro del 64° Salone Nautico Internazionale di Genova capita nel bel mezzo della campagna elettorale che porterà i liguri a eleggere il nuovo presidente di Regione i prossimi 27 e 28 ottobre.

Inevitabile, quindi, che il vice premier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, abbia colto l’occasione anche per dare il proprio commento alla candidatura del sindaco di Genova, Marco Bucci: “Candidarsi è un regalo che fa alla Liguria nonostante le difficoltà personali, poi decideranno i liguri, ma sono convinto che sarà un ottimo governatore in linea con i nove anni di amministrazione precedente. Penso che farà molto bene per i prossimi cinque anni per una regione che è ai primi posti delle classifiche”.

A margine dell’inaugurazione non è mancata una stoccata a chi avrebbe abbandonato Giovanni Toti dopo l’inchiesta e le dimissioni: “Ho sostenuto Toti sin dal primo momento e non cambio idea a seconda della convenienza”.



Infine un passaggio sul progetto Gronda: “Rischio un altro processo per stalking perché chiamo Autostrade per l’Italia un giorno sì e l’altro anche. È un diritto che i genovesi e i liguri attendono da decenni”.