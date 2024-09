Regionali, ufficializzata la lista di FdI. Invernizzi: "Mi impegno a dare voce alle vostre esigenze e a costruire una Liguria migliore"

Si è svolta a Genova si la presentazione ufficiale dei candidati della lista "Giorgia Meloni per Bucci Presidente".

"È stato un momento speciale per condividere la nostra visione e le nostre idee per il futuro della regione. Come candidato consigliere regionale, sono entusiasta di avere l'opportunità di rappresentare i cittadini liguri. Mi impegno a dare voce alle vostre esigenze e a costruire una Liguria migliore - dice Rocco Invernizzi - Grazie a tutti coloro che hanno partecipato e che credono in questo progetto. Il nostro viaggio è appena iniziato e insieme possiamo fare la differenza".