Albenga, da questa stagione calcistica tutte le squadre cittadine si alleneranno al Riva

Per la prima stagione calcistica tutte le squadre cittadine potranno allenarsi al Riva.

L’importante risultato è stato conseguito grazie all’impegno del consigliere comunale delegato agli eventi sportivi Emanuele Feroleto che, insieme a Cesare Renzini direttore generale Pontelungo, è riuscito a trovare per la prima volta la quadra e permettere a tutti di allenarsi sul campo, in sintetico, dello stadio Riva.

Afferma Emanuele Feroleto: “Voglio ringraziare Cesare Renzini che si è preso l’incarico di calendarizzare gli allenamenti di tutte le squadre per permettere un’alternanza e un “incastro” perfetto e fare in modo che tutte le squadre possano allenarsi allo Stadio Riva, sia le prime squadre che il settore giovanile e femminile. Un ringraziamento va anche a tutte le squadre. Ognuno ha fatto qualche rinuncia e qualche passo indietro per permettere a tutti di sfruttare questa possibilità. Credo sia importante per una squadra riuscire ad allenarsi nello stadio cittadino e sono felice che quest’anno sia stato possibile raggiungere questo obiettivo”.

Le squadre che si alleneranno al Riva:

• Us Albenga (prima squadra, junior e femminile)

• Asd pontelungo 1949 (prima squadra e settore giovanile)

• Asd San Filippo Neri (prima squadra e settore giovanile)

• Asd vadino Football club • Viceversa ASD di football integrato

Conclude il consigliere Feroleto: “Tutte le squadre hanno messo l’interesse di tutti al primo posto e non quello personale. Questo è un importante esempio che dovrebbe essere sempre seguito”.