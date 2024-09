SportAbility Day 2024

Si svolgerà Sabato 28 settembre presso l’impianto polisportivo My Sport Village Sciorba la quarta edizione dello SportAbility Day, la festa di sport, amicizia e inclusione promossa dall’Associazione Stelle nello Sport in partnership con My Sport Sciorba con il sostegno di Regione Liguria, Comune di Genova, Fondazione Carige e Fondazione Insuperabili Eco Eridania, il patrocinio di Sport e Salute, Coni, Cip e Ufficio Scolastico regionale per la Liguria, Università di Genova, Ussi Liguria e Panathlon e la collaborazione del Municipio Media Valbisagno.



L’evento, inserito nel calendario ufficiale di Genova 2024 Capitale Europea dello Sport, è totalmente gratuito ed è dedicato a persone con disabilità fisica motoria, sensoriale e intellettivo relazionale che potranno provare oltre 40 discipline e attività sportive, guidati da oltre 60 istruttori qualificati, e assistere ad eventi “integrati” di calcio, volley, basket e hockey in cui atleti normodotati e con disabilità giocheranno insieme. Lo SportAbility Day si svolge nella Settimana Europea dello Sport sotto l’egida della Commissione Europea con il patrocinio del Dipartimento dello Sport – Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Sport e Salute. E’ la festa annuale del progetto “SportAbility”, lanciato da Stelle nello Sport nel 2021 per diffondere i valori dello sport che include.



L’apertura del villaggio è fissata per le ore 10:00 e ad inaugurare l’evento sarà la tradizionale sfilata che rappresenta un momento di grande entusiasmo e socialità per tutti i partecipanti. Poi il via alle tante attività che si protrarranno fino al tardo pomeriggio. Tra gli eventi più “gettonati” i tornei di calcio integrato e la “staffettona di nuoto” che aprirà le attività in Piscina alle ore 14:00.



Ospiti d’onore di questa edizione saranno tanti campioni paralimpici a partire dal grande protagonista di Parigi 2024, Francesco Bocciardo, oro nei 200 stile libero. Al suo fianco Giusy Parisi, reduce dalla splendida avventura “L’Italia in Tandem”, la sincronetta Marta Cantero (Chiavari Nuoto), Vittoria Oliva (Tennistavolo Verzuolo), il canottiere Gian Filippo Mirabile (Sportiva Murcarolo), Agnese Spotorno ed Emanuel Parodi (Cambiaso Risso for Special) e molti altri testimonial dello sport paralimpico e special.



Allo SportAbility Day sarà possibile provare le segunti discipline e attività sportive: Arrampicata, Atletica Leggera, Badminton, Baseball, Bocce, Calcio, Calciobalilla, Calcio Free Style, Ciclismo, Danza Sportiva, Didattica Subacquea, Escursionismo, Ginnastica, Giochi Tradizionali, Gioco Sport, Hockey su prato, Jet Ski Therapy, Judo, Ju Jitsu, Nuoto, Nuoto Artistico, Padel, Pallacanestro, Pallanuoto, Pallavolo, Powerchair Hockey, Scherma, Sport Equestri, Sup, Surf, Swim Lift, Taekwondo, Tennis, Tennistavolo, Tiro con l’Arco, Vela.



Saranno presenti i rappresentanti di Genova Solving for All e ritornerà nella Piscina della Sciorba lo “Swim Lift” presentato in anteprima nel 2022. A supportare famiglie e sportivi sarà lo staff composto da studenti dell’Istituto Firpo Buonarroti. Importante la collaborazione dell’Ufficio Scolastico regionale per la Liguria con uno speciale progetto dedicato ai Poli scolastici, ma anche del Municipio Media Valbisagno e della “Disability Manager” del Comune di Genova, Cristina Bellingeri e dell'Agenzia per la Famiglia. Aree di attività saranno allestite da Coni e Cip Liguria così come da Sport e Salute. Saranno presenti anche Il Porto dei Piccoli, Agesci con la “joelette” e Unitalsi.



Sostengono lo SportAbility Day di Stelle nello Sport i Gold Sponsor Erg, BPER Banca, Villa Montallegro, EcoEridania, Biauto Group, Cambiaso Risso, Psa Italy, Iren Luce Gas e Servizi, Msc Crociere e i Partner Amiu, Italmatch, Gnv, Ignazio Messina, Decathlon, Panarello, ONHC, Genovarent, Santagata, Costa Edutainment. Partner dell’evento sono anche Bic Genova, Soroptimist Club Genova, Federazione Regionale Misericordie Liguria. A tutti i ragazzi sarà offerta la merenda grazie ai prodotti offerti da Panarello. Ad applaudire e incoraggiare i “protagonisti” sul campo ci saranno importanti testimonial sportivi: sempre presenti Fabio Incorvaia (promotore della Jetski Therapy) e Simone Spinelli (ideatore di We Play Football). Altri “big” si uniranno a loro.



“Lo sport migliora la qualità della vita delle persone”, sottolinea Michele Corti, presidente di Stelle nello Sport. “È il messaggio alla base di ogni edizione dello SportAbility Day. Quella di sabato 28 settembre sarà un’occasione irripetibile. Sono oltre 7.000 i ragazzi con disabilità in Liguria, molti sono addirittura esonerati dalla pratica dell’educazione fisica a scuola. È a loro e alle loro famiglie che primariamente è dedicato lo SportAbility Day. Potranno provare una o più discipline sportive con la speranza di iniziare un percorso, seguiti da tecnici appassionati e qualificati”. Sul sito www.sportabilityliguria.it tutti gli aggiornamenti su attività ed eventi del prossimo 28 settembre alla Sciorba.