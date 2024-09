Altare, la consigliera Scotti propone la creazione di una Commissione Trasporti: "Per affrontare le criticità legate a parcheggi e viabilità"

"Oggi ho presentato al comune di Altare una mozione per la creazione di una Commissione Trasporti, con l’obiettivo di affrontare le criticità legate ai parcheggi e alla viabilità nel nostro comune".

Ad affermarlo è Rita Scotti, consigliere comunale indipendente, che prosegue: "Questa Commissione, composta da consiglieri comunali, tecnici ed esperti, lavorerebbe per identificare soluzioni concrete e sostenibili per migliorare la gestione dei parcheggi e promuovere una mobilità più efficiente. Coinvolgerebbe anche i cittadini, per garantire che le proposte rispondano alle reali esigenze della comunità".

"Sono convinta che, con il contributo di tutti, potremo rendere Altare un luogo più vivibile e accessibile. Invito i cittadini a seguire e partecipare a questo progetto", conclude la Scotti.