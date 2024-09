Albenga nella "Top 5" delle città in crescita per visitatori, il sindaco: "La ‘faccia bella’ del turismo ligure"

Albenga rientra nella “Top 5” delle città in crescita per le presenze turistiche nel 2024.

La Città delle Torri continua a mantenere il trend di crescita, nonostante i dati in calo sul mercato interno registrati anche in città vicine a vocazione prettamente turistica.

Lo dice l’Osservatorio della Regione che ha pubblicato i numeri delle presenze e degli arrivi nel periodo che va da gennaio a luglio 2024 (i più aggiornati attualmente disponibili) che per Albenga evidenziano un aumento del 5.95% delle presenze rispetto allo stesso periodo nel 2023.

In particolare, queste sono 289.795 di cui 43.305 stranieri, in aumento dell’8,47% rispetto allo scorso anno.

“Albenga continua a crescere in termini di presenze turistiche, confermando il trend che ormai registriamo da diversi anni e facendoci salire nella ‘Top 5’ delle città che registrano la maggiore variazione tra i comuni rappresentativi presi in considerazione dall’Osservatorio della Regione – afferma il sindaco di Albenga Riccardo Tomatis -. La nostra città viene scelta per la sua arte, la cultura, l’enogastronomia, gli eventi e le attività legate all’outdoor che possono essere svolte 365 giorni l’anno, oltre che naturalmente per il suo mare e le sue spiagge con la splendida vista sulla Gallinara”.

“Albenga, una città a spiccata vocazione agricola, sta diventando la ‘faccia bella’ del turismo in Liguria, attirando persone da tutta Italia e anche molti stranieri – continua il primo cittadino. Fondamentali sono stati i legami che abbiamo costruito con Costa Crociere e con agenzie turistiche, ma anche la sinergia con i privati e una politica capace di guardare avanti e investire negli eventi e in un settore che sapevamo essere in crescita e che, ancor oggi, ha molte potenzialità da sviluppare e sulle quali puntare”.

Aggiunge l’assessore al turismo Camilla Vio: “Questo risultato rappresenta il lavoro fatto in questi anni. È una “eredità” che ho ricevuto dall'ex vicesindaco Passino e dall'assessore Gaia che sono riusciti, nel loro mandato, a far crescere il settore turistico. Questo mi riempie di responsabilità, ma è anche uno stimolo importante per continuare a fare bene”.

“La sfida sarà continuare con questo trend positivo rafforzando sempre più il dialogo e la collaborazione fra strutture ricettive, attività commerciali e aziende agricole per comunicare nel modo corretto le numerose offerte del nostro territorio. Continueremo sempre a promuovere Albenga”, conclude Vio.