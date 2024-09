Martedì 1 ottobre al via l'edizione 2024 di “Alassio in rosa per Alessia”

Si apre martedì 1 ottobre alle ore 12 - con la tradizionale “Foto delle donne di Alassio per Airc” davanti alla fontana di Piazza della Libertà - l'edizione 2024 di “Alassio in rosa per Alessia”.

Con questa manifestazione ricca di iniziative – organizzata dal Comune di Alassio, Assessorato al Volontariato e Pari Opportunità, in collaborazione con Airc, Alassio Salute, Associazione Amici di Padre Hermann ODV, Fidapa BPW Distretto Nordovest - Sezione di Alassio, Istituto Giancardi Galilei Aicardi e Gesco – il Comune di Alassio offre il proprio contributo per sensibilizzare le donne sul valore fondamentale della prevenzione nella lotta al tumore del seno, aderendo come sempre con grande partecipazione alla ricorrenza che viene celebrata in tutto il mondo nel mese di ottobre.

Per tutto il mese, l'acqua della fontana di Piazza della Libertà e la facciata del Palazzo Comunale di Alassio si tingeranno di rosa, mentre le iniziative di sensibilizzazione e di raccolta fondi per la ricerca animeranno la città con una serie di appuntamenti speciali. A partire dagli Apericerca musicali, in programma, sempre a partire dalle ore 18, il 4 ottobre al “Rudy Caffè” con un dj set a cura di Giry Dj; l'11 ottobre al “Retrobottega” con un dj set a cura di Conte Max; il 18 ottobre al “Marconi 35”, con la musica live di 2miles, e il 25 ottobre al Caffè Roma, dove si esibiranno gli Old Friends. Insieme alla musica, i partecipanti potranno apprezzare durante queste serate benefiche ottimi cocktail di colore rosa, in tema con la manifestazione.

L'iniziativa si chiuderà 26 ottobre in Piazza della Libertà, con tutta l'energia e il divertimento del Karaoke di Giacomo Aicardi, già apprezzatissimo durante l'estate nella sua esibizione in Piazza Partigiani.

Oltre alle iniziative musicali, lunedì 21 ottobre si svolgerà una speciale camminata mattutina a cui la cittadinanza è invitata a partecipare, con oltre 300 studenti dell'Istituto Giancardi Galilei Aicardi che percorreranno le vie di Alassio da Borgo Coscia fino al Molo Bestoso.

Per tutto il mese, con cadenza settimanale, sono previste visite per la prevenzione del tumore al seno con ecografia professionale realizzata da un medico oncologo, presso il Centro Medico Alassio Salute. Per informazioni è possibile chiamare il numero 346 1635400.