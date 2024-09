Regionali, sabato 28 scadono i termini per la presentazione delle liste. Orlando e Bucci nel Savonese

Mancano poche ore alla chiusura delle liste elettorali di queste regionali. Il termine ultimo per presentarle è fissato per domani, sabato 28 settembre, alle 12 e si attende l'ufficializzazione di alcune liste che, fino all'ultimo, avrebbero richiesto non pochi sforzi per essere completate, sia per ciò che riguarda il centrosinistra sia il centrodestra. A sparigliare le carte c'è stata poi l'uscita di Italia Viva dalla coalizione.

Intanto Marco e Andrea Orlando domani, sabato 28, saranno nella provincia di Savona, per le tappe del loro tour elettorale.

Nella coalizione che sostiene Andrea Orlando, sono tre le liste civiche slegate dai partiti. Una è la lista del presidente della quale faranno parte il sindaco di Cisano Massimo Niero; di Monica Nigro, medico,, di Giorgio Sogno, medico e dell'insegnate del liceo Grassi di Emanuela Gozzi e Luca Gatto, funzionario delle dogane.

Nella lista "Espressione del territorio" ci sono il sindaco di Cosseria Roberto Molinaro ( recentemente uscito dalla Lega che ha lasciato la Lega pochi giorni fa, l'ex assessore del Comune di Savona e insegnante Ferdinando Molteni , il sindaco di Urbe Fabrizio Antoci, Oriana Di Casagrande, assistente sociale e l'imprenditrice Alice Beltrame.

La lista dei riformisti sarà quella di Azione con Alleanza Civica (dopo la decisione di Italia Viva di uscire dalla coalizione, a meno che non si trovi una soluzione in extremis) che dovrebbe essere composta da Adele Taramasso, consigliere comunale a Savona, Andera Zolezzi, ginecologo; Maurizio Gualli e Claudia Chiappori.

Nella lista di Avs ci sono ci sono Simona Simonetti, da anni impegnata nell'attività amministrativa, in primo piano per l'ambiente. Gabriella Branca, assessore nella giunta savonese di Marco Russo. Ancora, Gabriele Lugaro, pedagogista e docente, Jan Casella, consigliere comunale di Alassio e Alberto Isetta, da sempre attivo nel sociale.

Per i 5 Stelle i candidati sono : Stefania Scarone, Dario Caruso, Andrea Cerrato, Claudia laratta e Roberto Piovano. I candidati del Partito Democratico sono il consigliere regionale uscente Roberto Arboscello, in campo: l’ex sindaco di Albenga Giorgio Cangiano, la consigliera comunale di Savona Aurora Lessi, l’ex candidata sindaca di Millesimo Manuela Benzi, oltre a Raffaella Frino, tecnico ambientale di Albisola Superiore.

Nel centrodestra per la lista "Vince Liguria" sono candidati l'ex sindaca di Savona Ilaria Caprioglio, il consigliere regionale uscente ed ex capogruppo di Cambiamo Alessandro Bozzano, Maria Renza Adonide, Alberto Delfino, Lorenza Rinaldi. Saranno invece resi noti nelle prossime ore i candidati della lista di Marco Bucci "Orgoglio Liguria".

I nomi dei savonesi per la lista di Fratelli d'Italia sono: Massimo Arecco (consigliere comunale di Savona), Rocco Invernizzi (assessore di Alassio), Filippo Marino Noberasco (coordinatore di FdI), Silvia Rozzi e Antonella Tosi.

Per quanto riguarda la Lega, sono in lista : Stefano Mai, consigliere regionale uscente;⁠ ⁠Sara Foscolo, ex deputata e segretaria provinciale Lega Savona, ora consigliera comunale di Massimino;⁠ ⁠Matteo Camiciottoli, sindaco di Pontinvrea;⁠ ⁠Giancarlo Canepa, sindaco di Borghetto Santo Spirito e⁠ ⁠Simona Poggi, assessora alla cultura ad di Albisola Superiore.