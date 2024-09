Regionali, il Patto Civico Riformista chiude la sua lista: cinque i savonesi in campo a sostegno di Andrea Orlando

Saranno cinque i rappresentanti savonesi all'interno della lista del Patto Civico Riformista, depositata ufficialmente stamani in vista delle elezioni regionali del 27 e 28 ottobre, che include i simboli di Alleanza Civica Liguria, Azione con Carlo Calenda, Movimento Repubblicani Europei, e altre forze civiche e riformiste, europeiste, liberali, socialiste e popolari che hanno l'obbiettivo di sostenere la candidatura a presidente ligure di Andrea Orlando.

"I nomi sono il frutto di scelte tra esponenti del mondo della società civile, imprenditoriale, del mondo delle libere professioni e della cittadinanza attiva, che hanno manifestato la volontà di mettere le proprie capacità al servizio del bene comune. Competenze, impegno, credibilità, conoscenza dei territori: queste sono alcune delle caratteristiche dei candidati che Patto Civico Riformista presenta" si legge nella nota.

"Le candidate e i candidati sono pronti alla competizione, hanno dimostrato grande volontà di partecipazione e lavoreranno per queste quattro settimane al fine di far cessare il governo di destra e la sua politica fatta solo di annunci e propaganda; e creare un’alternativa concreta del fare e del 'fare bene'" aggiungono.

Per quanto riguarda la nostra provincia, in campo scenderanno: Maria Adele Taramasso, 34 anni con una laurea magistrale in Ingegneria Energetica, dirigente nazionale Azione, consigliere comunale e provinciale di Savona; Andrea Zolezzi, 72 anni, medico specialista in Ginecologia, già Direttore Ginecologia Asl 2 Savonese; Claudia Chiappori, 55 anni, laurea in Giurisprudenza, già Consigliere Comunale ad Albisola Marina, esperienza trentennale nella Pubblica Amministrazione; Maurizio Gualdi, 58 anni, tecnico sanitario di Radiologia, dipendente ASL2 presso S.S.D. Servizio Prevenzione e Protezione, ex sindacalista; Ricardo Bianchi, 30 anni, laureato in materie legali e specializzato in diritto dei beni culturali, Coordinatore Regionale delle politiche culturale di Azione Liguria.

L'elenco completo dei candidati delle altre province

Spezia

Sabina Ambrogetti: 60 anni, avvocato civilista specializzato in diritto di famiglia, consigliere comunale Sarzana.

Gabriele Colombo: 50 anni, laurea in Ingegneria Informatica, manager, imprenditore.

Rita Deplano: 69 anni, pedagogista, specializzata in pet therapy.

Thomas Landini: 37 anni, dipendente Comune di Lerici, Coordinatore Alleanza Civica Liguria.

Giuseppe Romeo: 65 anni, laurea in Medicina Chirurgica, medico Asl 5.

Genova

Cristina Lodi: 54 anni, laurea in Servizi Sociali, trentennale esperienza nei servizi alla persona, Segretaria Regionale di Azione, capo gruppo misto Comune di Genova.

Sergio Rossetti detto Pippo: 61 anni, laurea in Servizi sociali e Psicologia, esperienza professionale nel campo sanitario e socio-sanitario, esperienza di Assessore ai Servizi Sociali del Comune di Genova e Assessore al Bilancio e alla Formazione Professionale della Regione Liguria.

Antonella Canepa: 60 anni, laurea in Lingue e Letterature straniere, insegnante presso l’IO Vallescrivia, traduttrice.

Antonio D’Elia detto Tony: 49 anni, laurea quadriennale in Economia, formatore e consulente nel settore economico-aziendale.

Francesca Noceti: 56 anni, esperienza ventennale nella civica amministrazione, impegnata nella difesa dell’ambiente e dei diritti degli animali.

Gian Luigi Gatti: 67 anni, ingegnere civile, esperto in sistemazione idrogeologica del territorio e delle infrastrutture stradali, direttore appalti pubblici per il Comune di Genova.

Angela Imperatore: 74 anni, diplomata in ragioneria, casalinga.

Massimiliano Marotta: 56 anni, diploma triennale Servizi Amministrativi, qualifica di autista di continuità assistenziale, consigliere in carica presso il Municipio V Valpolcevera.

Maria Grazia Sbarboro: 67 anni, pensionata, funzionario pubblico nel settore della cultura, promozione turistica e agricola, Assessore in carica con delega all’agricoltura per il Comune di Borzonasca.

Francesco Munizzi: 73 anni, laurea in Medicina, specialista in oncologia, esperienza trentennale presso IST/San Martino, Vice Presidente Municipio Medio Ponente dal 2000 al 2010.

Francesca Tedone: 47 anni, Perito informatico, occupata nel settore della ristorazione, impegnata nella difesa dei diritti degli animali, nella lotta contro la violenza sulle donne e nella prevenzione del bullismo nelle scuole.

Matteo Nuvoli: 30 anni, consigliere Croce Rossa Italiana, consigliere comunale a Davagna nell’ultimo mandato.

Maria Verdona: 72 anni, laureata in Chimica, pensionata, esperienza trentennale nel settore Ambiente della Pubblica Amministrazione.

Giuseppe Pittaluga: 62 anni, infermiere presso Dipartimento funzionale di Emergenza Accettazione (D.E.A.) E.O. Galliera, esperienza trentennale nell’emergenza e urgenza, vigile del fuoco.

Maurizio Romi: 64 anni, Perito Capotecnico in Telecomunicazioni, istruttore di elettrotecnica ed elettronica, formatore ed Esaminatore ANSF, attualmente in quiescenza.

Luigi Stagnaro detto Zizzi: 70 anni, capitano di lungo corso, ex giocatore e allenatore di calcio, Consigliere delegato allo Sport per due mandati presso il Comune di Sestri Levante.

Imperia

Laura Amoretti: 56 anni, responsabile del Centro per l’Impiego di Imperia, dal 2016 Consigliera di Parità della Regione Liguria.

Desiree Negri: 57 anni, laureata in Lingue e letterature straniere, amministratrice immobiliare, Segretaria Provinciale di Imperia Azione.

Stefano Giuseppe Gagino: 56 anni, consulente ambientale nella PA, esperto in risorse umane e organizzazione aziendale.

Maurizio Maria Sala: 74 anni, esperienza trentennale come direttore vendite nel settore italiano e multinazionale.