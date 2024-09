Lupin e la Fiat: in Giappone si rinnova il mito della 500 gialla

Ci sono eroi che fanno del proprio mezzo di locomozione, in particolare dell’automobile, un tratto distintivo. Avviene nella cinematografia (pensate, ad esempio, alla Aston Martin di 007), ma forse molto più spesso nel fumetto: la Jaguar di Diabolik, il maggiolone di Dylan Dog, la batmobile di Batman, la 313 di Paperino, solo per citare alcune delle vetture che nell’immaginario collettivo accompagnano come fossero una “spalla”, un personaggio secondario, i loro piloti, i protagonisti.

Tra queste automobili ce n’è una nostrana che per le sue caratteristiche e per il ruolo di utilitaria familiare, operaia, che ha rivestito negli anni del boom economico italiano, sarebbe difficile immaginare nel ruolo di compagna di un eroe. E invece…

Lo sapete, la fantasia tutto può. Può anche rendere una Fiat 500 degli anni ‘70 protagonista di avventure spericolate al fianco di quel ladro simpatico e geniale che risponde al nome di Lupin III. L’idea di dare in dotazione questo mezzo al personaggio creato dal mangaka Monkey Punch fu, nel 1971, del disegnatore Yasuo Ōtsuka. Non a caso anche costui possedeva una 500. Naturalmente quella di Lupin ha da sempre il motore truccato, altrimenti non sarebbe certo facile seminare l’Ispettore Zenigata.

Sta di fatto che, nel corso degli anni, questo particolare modello di auto utilizzato da Lupin III è diventato iconico, al punto che, durante le fiere del fumetto, non è raro incontrare cosplay del ladro e dei suoi complici che posano vicino a un esemplare di Fiat 500 gialla.

Adesso c’è una novità che apprendiamo dal sito ufficiale giapponese della Fiat (Link: https://www.fiat-jp.com/fair/lupin_special_edition/).

Dopo oltre 50 anni di successo, viene dato il via a un nuovo progetto che coinvolgerà Lupin III e la casa automobilistica nostrana: innanzitutto sono state realizzate tre illustrazioni create appositamente per presentare la Fiat 500, la 500e e la nuovissima Fiat 600e.



L’illustrazione realizzata per presentare la Fiat 500e

L’illustrazione realizzata per presentare la Fiat 600e

L’illustrazione realizzata per presentare la Fiat 500

Poi verrà pubblicato un manga breve originale in tre episodi intitolato “Fiat x Lupin The Third Original Story”. Questa la sinossi della storia: la banda di Lupin trama un nuovo colpo. L’obiettivo è il più grande smeraldo del mondo, la "Venere Sorridente". Questo tesoro è custodito in un castello alla periferia di Torino. Preziosa alleata del protagonista, durante la fuga, sarà la nuova Fiat 500, perfetta per sfrecciare tra stradine e curve strette, piene di ostacoli e trappole.

Inoltre, per celebrare questa nuova partnership, è stato lanciato un modello speciale di Fiat 500, in edizione limitata. Costa 2.590.000 Yen e sarà dotata dei seguenti optional:

Badge Fiat x Lupin The Third

Decalcomanie con la silhouette della banda di Lupin sui finestrini posteriori

Portabicchieri con illustrazione di Lupin III

Decorazione sui fianchi dei sedili con tema Lupin III

Tappetini ricamati con il logo Fiat x Lupin The Third

Copertura del bagagliaio con illustrazione di Lupin III

Modellino in scala 1/24 della Fiat 500F gialla del 1995





Un particolare del modello speciale di Fiat 500 dedicato a Lupin





Un altro optional della 500 dedicata a Lupin: le decalcomanie con la silhouette della banda sui finestrini posteriori

Il portabicchieri con illustrazione di Lupin III del modello di 500 a lui dedicato

Infine, i fans della serie e i proprietari di una 500 potranno vincere gadgets legati a Lupin III e a Fiat, destinati a diventare rari oggetti da collezionismo. Il gadget più ambito pare sia una custodia multiuso trasparente con i colori ispirati all’outfit di Lupin III nella prima serie.

Didascalia: la custodia multiuso trasparente

La campagna promozionale legata al nuovo progetto che coinvolge Lupin III e la Fiat è partita il 10 settembre 2024 e si chiuderà il 6 ottobre.

La domanda sorge spontanea: in Italia niente?

Nell’attesa di una risposta noi ci rileggiamo la prossima settimana.