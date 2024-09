Andora, Aga alla minoranza: "Non ribalteranno con giochi di palazzo la volontà degli elettori"

"Prendiamo atto che Patrizia Lanfredi, sconfitta nelle urne l'8 e 9 giugno, considera Nicolini e Nasi 'pezzi', mentre per noi di Andora Più Fabio e Maria Teresa sono 'persone'".

E' il nuovo capogruppo della maggioranza andorese, Gimmi Aga, a rispondere ai consiglieri di minoranza intervenuti nelle ore precedenti sulla vicenda che ha portato alla costituzione del Gruppo Misto in Consiglio Comunale.

"Spiace ricordare al consigliere Lanfredi che le elezioni comunali sono finite e i cittadini hanno già scelto - continua Aga -. Evidentemente la minoranza pensa, ma non ci riuscirà, di ribaltare il voto degli elettori con 'giochi di palazzo' che certamente non rispondono alla volontà degli elettori e non fanno il bene di Andora".

"La Giunta in carica sta lavorando, ha esperienza riconosciuta e volontà di fare bene. Questa maggioranza ha un solo e unico obiettivo, quello di svolgere il programma elettorale proposto agli Andoresi e lo sta portando avanti con impegno e determinazione" conclude Gimmi Aga.