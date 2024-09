Andora, crisi nella maggioranza Demichelis, Lanfredi: "La Giunta perde pezzi, Comune paralizzato"

“Nell’ultimo Consiglio Comunale è emersa la decisione dei consiglieri Nicolini e Nasi di abbandonare la maggioranza guidata da Mauro Demichelis, un chiaro segnale di sfiducia nei confronti del sindaco e della sua nuova Giunta. Come abbiamo sempre sostenuto, non esiste un gruppo di maggioranza, ma solo un insieme di persone unite per le elezioni senza un reale progetto condiviso, che dopo pochi mesi perde pezzi”.

Lo dice in una nota la consigliere comunale di minoranza (ViviAmo Andora) Patrizia Lanfredi, all’indomani dell’uscita dalla maggioranza da parte di Fabio Nicolini e Maria Teresa Nasi e la conseguente nascita del Gruppo Misto (leggi e QUI).

“I due ex assessori hanno collaborato proficuamente nella Giunta Demichelis fin dal 2014 – continua Lanfredi -, questo distacco conferma quello che da molto tempo si mormora in Paese: il Comune è paralizzato e la maggioranza fa acqua da tutte le parti. In questi primi mesi abbiamo visto molto rallentato e nebuloso l’operato del Comune, nel mese di Agosto le pratiche di Giunta sono state esigue e il Consiglio Comunale non è stato convocato per mancanza di pratiche”.

“Nei precedenti mandati – spiega la consigliere comunale - il sindaco Demichelis ha rimpiazzato i suoi vicesindaci e assessori con sostituzioni che non hanno rispettato i risultati elettorali. Per questo terzo, ha scelto invece di tenere in considerazione le preferenze formando una Giunta con carente esperienza amministrativa”.

“Il fatto che il tutto accada a soli tre mesi dalle elezioni è molto preoccupante per il futuro di Andora per i prossimi 5 anni , ora che il Comune rimane in mano a persone inesperte. Se dovessimo tornare alle urne, il sindaco avrebbe ancora la maggioranza dei voti degli andoresi? – chiede Lanfredi -. Noi di ViviAmo Andora continueremo il ruolo di controllo e di opposizione, senza preconcetti, lavoreremo sempre senza sosta come già fatto in questi primi mesi di mandato. Abbiamo ricevuto il consenso del 47% dagli andoresi. Continueremo con le interrogazioni su temi importanti e di interesse della popolazione oltre a puntuali interventi su ogni singola pratica presentata in Consiglio Comunale”, conclude Lanfredi.