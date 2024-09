Seggi aperti, sindaci e consiglieri alle urne per scegliere il nuovo Consiglio Provinciale savonese

A poco meno di un mese dalla tornata elettorale che porterà al voto tutti i cittadini liguri per eleggere il loro nuovo Consiglio Regionale e la Giunta, dopo l'indagine che ha visto coinvolto l'ormai ex presidente Giovanni Toti, nel savonese anche oggi sarà giornata di voto.

Sindaci e consiglieri, tra cui anche gli assessori che nei propri parlamentini hanno mantenuto la carica e non sono entrati in giunta da esterni, dei 69 Comuni dell'intera provincia sono infatti chiamati a scegliere il nuovo Consiglio Provinciale che per il prossimo biennio siederà a Palazzo Nervi.

Quello che gli elettori potranno esprimere è un voto "ponderato": a seconda della popolazione del Comune rappresentato si viene inseriti in una fascia, ognuna con un proprio coefficiente che ne determina il "peso".

La lista contrassegnata col numero uno dagli uffici, in base alla presentazione, è "Savona - Uniti per la Provincia" e vede candidati di area centrosinistra. Nelle file del Pd i sindaci di Carcare e Cisano Rodolfo Mirri e Massimo Niero; poi vi sono le consigliere provinciali uscenti di Savona, ossia la dem Marisa Ghersi e, in quota Azione, Maria Adele Taramasso, insieme a Marco Lima di "Patto per Savona". Da Celle Ligure l'assessore Jacopo Abate e la consigliere di minoranza Irene Patrone, il consigliere di Andora Ruggero Marchese, il capogruppo di opposizione a Borgio Verezzi Gabriele Murrighile e la consigliere di Borghetto Santo Spirito Maria Grazia Oliva. Insomma, una sorta di primo campo largo sulla falsa riga delle regionali.

Nella lista numero due "Gente di Provincia", il centrodestra schiera il consigliere della Lega a Savona Maurizio Scaramuzza e i leghisti di Loano, la presidente del consiglio comunale Monica Caccia e il capogruppo Demis Aghittino; riconfermata l'assessore di Alassio in quota Fratelli d'Italia Franca Giannotta, consigliera provinciale uscente. Vi saranno anche dalla Val Bormida l'assessore di Cairo Montenotte Marco Dogliotti e la vice sindaco di Cosseria, in quota Forza Italia, Tamara Urru così come il consigliere di Albenga di Forza Italia Diego Distilo e il sindaco di Arnasco Matteo Mirone, la consigliere di opposizione ad Albissola Marina Deborah Borghi. Come indipendente presente il sindaco di Stella Andrea Castellini.