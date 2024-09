Giornata mondiale del Cuore. Gratarola: "Malattie cardiovascolari: pronto un progetto per migliorare cure e terapie"

Come ogni anno, il 29 settembre, si celebra la giornata mondiale del cuore. "Le malattie cardiovascolari rappresentano la prima causa di morte del nostro Paese - ricorda l'assessore regionale alla Sanità uscente Angelo Gratarola - sono patologie che colpiscono il cuore e/o i vasi sanguigni e possono essere congenite o acquisite".

"In molti casi - aggiunge - queste malattie si possono prevenire adottando corretti stili di vita: la loro insorgenza è infatti riconducibile a più fattori di rischio: età, sesso, aumento della pressione arteriosa, abitudine al fumo di sigaretta, diabete, colesterolo alto. Pertanto, non fumare, seguire una sana alimentazione, svolgere attività fisica e controllare il proprio peso sono tutti comportamenti che possono ridurre il rischio di sviluppare queste malattie”.

Per quanto riguarda una delle patologie più diffuse che riguardano il cuore, Regione Liguria sta per dare il via a un progetto che consentirà di migliorare cure e terapie che riguardano lo scompenso cardiaco. Entro la metà di ottobre sarà infatti varato un provvedimento che avrà l’obiettivo di personalizzare le cure e renderle più appropriate.