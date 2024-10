La tradizionale "Foto delle donne di Alassio per Airc" apre l'edizione 2024 di "Alassio in rosa per Alessia"

Si è aperta oggi, martedì 1 ottobre, con la tradizionale “Foto delle donne di Alassio per Airc” davanti alla fontana di Piazza della Libertà , l’edizione 2024 di “Alassio in rosa per Alessia” , la manifestazione che la Città del Muretto dedica alla prevenzione del tumore al seno, aderendo alla ricorrenza che viene celebrata in tutto il mondo nel mese di ottobre.

Per tutto il mese di ottobre - lo ricordiamo - l’acqua della fontana di Piazza della Libertà e la facciata del Palazzo Comunale di Alassio saranno tinte di rosa, mentre le iniziative di sensibilizzazione e di raccolta fondi per la ricerca animeranno la città con una serie di appuntamenti speciali. A partire dagli Apericerca musicali, in programma, sempre a partire dalle ore 18, il 4 ottobre al “Rudy Caffè” con un dj set a cura di Giry Dj; l’11 ottobre al “Retrobottega” con un dj set a cura di Conte Max; il 18 ottobre al “Marconi 35”, con la musica live di 2miles, e il 25 ottobre al Caffè Roma, dove si esibiranno gli Old Friends. Insieme alla musica, i partecipanti potranno apprezzare durante queste serate benefiche ottimi cocktail di colore rosa, in tema con la manifestazione.