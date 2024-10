Domenica 13 ottobre al al canile di Savona appuntamento con la "CaNstagnata"

Domenica 13 ottobre, alle 15.00, al canile di Savona appuntamento con la decima edizione della "CaNstagnata".

L'evento punta ad attirare un po' di persone allo scopo, principalmente, di far conoscere i cani in cerca di una famiglia. Oltre alle caldarroste preparate dai volontari, saranno a disposizione anche torte dolci e salate, focaccia, pizza e bevande per una merenda in compagnia. Inoltre, spazio alla pesca di beneficenza e per il banchetto gadget.

Infine, sarà ovviamente possibile visitare il canile e avere informazioni sui cani in cerca di adozione.