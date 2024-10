Andora non si ferma e pensa già al calendario per gli eventi della stagione '24/'25: primo incontro Amministrazione-associazioni

Non si è ancora conclusa la stagione degli eventi estivi, con un ottobre che sarà infatti completamente dedicato allo sport, ma ad Andora l'Amministrazione Demichelis è già al lavoro per la stesura del calendario degli eventi 2024-2025 anche con la prospettiva di favorire la destagionalizzazione dei flussi turistici.

Ieri sera (2 ottobre, ndr), in Municipio, si è svolta la riunione con le associazioni andoresi per fare il punto sull’estate, per raccogliere proposte e suggerimenti oltre che per avviare l’iter organizzativo dei prossimi eventi. Già fissato il primo step: le associazioni che vorranno proporre una manifestazione, dovranno, entro il 16 ottobre, consegnare una apposita istanza, specificando la data e l’eventuale presenza di banchi di vendita, in modo da poter essere inserite anche nel calendario regionale. Fissate le date, entro novembre sarà redatta la prima bozza del calendario 2024-2025 che sarà pubblicato nel numero di dicembre del giornalino comunale L’Informatore Andorese, realizzato dall’Ufficio Stampa del Comune di Andora, in distribuzione durante gli eventi natalizi.

“Le nostre associazioni sono una risorsa preziosa che molti comuni ci invidiano per la loro capacità di ideare, organizzare e proporre manifestazioni di ogni genere e per la disponibilità a collaborare con il Comune negli eventi più articolati - ha dichiarato il vicesindaco con delega ai Rapporti con le Associazioni Daniele Martino che, con il sindaco Mauro Demichelis, il presidente Flavio Marchiano, gli assessori Alexandra Allegri e Ilario Simonetta e il capogruppo Gimmi Aga, ha accolto i presenti all’incontro - Quest’anno vogliamo avviare una ancor più proficua collaborazione con le associazioni di categoria del territorio e come sempre l’obiettivo è coinvolgere con gli eventi ogni zona di Andora e di valorizzarne l’immagine e l’attrattività”.

Il mondo dello sport sarà il grande protagonista di questo mese di ottobre. “Non ci sarà un fine settimana senza un evento sportivo: abbiamo iniziato con il Wind Festival, dedicato agli sport di mare che proseguirà fino al sei ottobre. Dal giorno successivo, per ben due settimane, il nostro litorale sarà dedicato al beach volley – è stato annunciato dall’Amministrazione Demichelis - Saranno allestiti decine di campi sulla spiaggia per ospitare un camp di allenamento e, la settimana successiva, la prima giornata del Campionato Italiano per società FIPAV, per le categoria Gold, Silver e Bronze. Il 12 e 13 ottobre sarà protagonista il porto e la grande vela d’altura con l’Oktober CUP e il pattinaggio artistico di livello con il consueto Trofeo delle Farfalle sulla pista del parco delle Farfalle. il 26 e 27 ottobre ci sarà una tappa di e-Enduro che valorizzerà i sentieri che abbiamo già da tempo ritracciato: ora avvieremo una operazione di sfalcio a rotazione in modo da poterli tenere costantemente puliti”.