Fratelli d'Italia, il Circolo "Savona Tricolore" sta con Invernizzi: "Ecco le nostre motivazioni"

Alle prossime elezioni regionali del 27 e 28 ottobre, il Circolo Territoriale “Savona Tricolore” di Fratelli d'Italia appoggerà il candidato Rocco Invernizzi.

Lo hanno annunciato, in una nota, il presidente Simone Gattini e il suo vice nonché portavoce Giuseppe Giordanella, comunicando come la scelta sia frutto di una valutazione attenta dei curricula dei cinque candidati savonesi presentati dal partito per il seggio regionale della Provincia di Savona "al fine di supportare il candidato più idoneo a ricoprire il ruolo di consigliere".

"Lunga esperienza nella gestione della cosa pubblica, serio rilancio della politica della nostra Provincia, e riportare la Città di Savona ad essere il capoluogo che merita, il recupero delle aree industriali incluse nel perimetro provinciale della crisi complessa della Valbomida e del Vadese bonificandole e rendendole nuovamente produttive, un serio impegno nell'aumentare i posti di lavoro nella nostra Provincia, incremento del turismo in modo sostenibile" spiegano.

"Queste sono le linee guida che hanno portato in modo condiviso e democratico gli iscritti del nostro circolo ad appoggiare e supportare in questa campagna elettorale il candidato Rocco Invernizzi" concludono Gattini e Giordanella.