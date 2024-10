Savona, anche Assonautica protagonista alla terza edizione di Sport-Up

Sport-Up, giunta quest'anno alla terza edizione, è un'iniziativa volta alla promozione dello sport savonese,. La manifestazione si è svolta da venerdì 20 a domenica 22 settembre con tante ore di attività e tante discipline sportive coinvolte.

Assonautica Provinciale di Savona è stata presente per due giorni in Corso Italia con il proprio gazebo. È stata l'occasione per promuovere le attività rivolte alla cittadinanza e per rendere l'associazione sempre più legata al territorio. I soci volontari hanno predisposto un laboratorio di nodi marinareschi per bambini e ragazzi, allo scopo di avvicinare alla nautica le nuove generazioni. Nello stand erano esposti “reperti” delle varie attività legate alla difesa dell'ambiente marino: diversi boccioni contenenti mozziconi di sigaretta, tappi di plastica, bossoli di fucile. C'erano cartelloni con immagini che riassumevano le varie attività nelle scuole, sulle spiagge o in mare. Era esposto anche un cartellone che illustrava con disegni accattivanti le regole da seguire per navigare con......educazione e senso civico.