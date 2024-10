Verso le elezioni regionali: domani, 5 ottobre, la segretaria del Pd Elly Schlein ad Albenga e Savona

Sabato 5 ottobre, doppio appuntamento nel savonese per la segretaria nazionale del Partito Democratico Elly Schlein.

Il tour ligure, nella nostra provincia, prevede un primo appuntamento alle ore 15:30 a Savona in Piazza del Popolo. Dopodiché, proseguendo verso ponente, alle ore 17:30 l'incontro sarà ad Albenga in piazza Trincheri.

"La politica deve essere vicina alla gente e per la gente. Proprio da questa idea nascono le iniziative come quelle che ha visto Andrea Orlando, il nostro candidato presidente di Regione Liguria, tenere, nella serata di giovedì 3 ottobre, un interessante incontro sull'idea di una sanità pubblica ed inclusiva. Domani la Segretaria Elly Schlein sosterrá questo progetto ad ampio respiro che rimette cittadine e cittadini al centro. Non mancate. La buona politica parte da noi" commentano dal Pd ingauno.