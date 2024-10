Si gioca, ma senza tifo: Ferraris desolato per Sampdoria-Juve Stabia

Il calcio senza tifosi è un'altra cosa. Anche per Sampdoria-Juve Stabia, come già accaduto con Genoa-Juventus, il Ferraris di Genova è teatro di una partita giocata in un'atmosfera surreale, senza pubblico sugli spalti. Lo stadio a porte chiuse è conseguenza degli scontri avvenuti durante il derby, la città è orfana della sua solita cornice di tifo e passione.