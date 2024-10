Borghetto S.S., ottobre alla Floricoltura Vivai Michelini: colori e iniziative tra zucche, bacche e fiori d’autunno

L'autunno è arrivato anche a Floricoltura Vivai Michelini di Borghetto Santo Spirito, dove Davide e Viviana accolgono gli appassionati di giardinaggio con un ricco programma di eventi per celebrare il mese più romantico dell'anno. “Ottobre è un mese speciale – spiega Viviana – con le sue sfumature calde, i profumi intensi e le piante che si tingono di colori spettacolari. In autunno, il giardino cambia volto, rivelando una bellezza unica e intima”.

“Molti pensano che il giardinaggio sia solo primaverile, ma l'autunno offre scenari sorprendenti - racconta Davide - Le piante che fioriscono o colorano le loro foglie e bacche in questo periodo sono un vero spettacolo”. Le Lagerstroemie, gli Aceri, i Sinforicarpi e le Nandine sono solo alcune delle varietà che trasformano il giardino in un arcobaleno autunnale. “Le cortecce dalle tinte calde e le bacche che attirano gli uccelli trasformano ogni spazio verde in un vero Bird Garden”, aggiunge.

Ottobre è anche il mese delle zucche e del melograno, due grandi protagonisti autunnali. “Abbiamo una vasta selezione di zucche decorative, dalle forme e colori più insoliti. E per i più piccoli, organizziamo laboratori di intaglio”, racconta Viviana.

Ma non solo bellezza estetica: Floricoltura Vivai Michelini partecipa anche a iniziative benefiche, come la campagna “Nastro Rosa” di Airc. “Per ogni ciclamino rosa venduto, doniamo 1 euro alla ricerca contro i tumori al seno. È il nostro piccolo contributo per sostenere chi combatte questa battaglia quotidianamente”, spiegano Davide e Viviana.

Il Garden Festival d’Autunno è l'occasione perfetta per immergersi nella natura e scoprire nuove ispirazioni per il proprio giardino. Durante tutto il mese, la Floricoltura Vivai Michelini di Borghetto S. S. organizza una serie di eventi, laboratori e attività per tutte le età.

Ecco il programma

12 ottobre – ore 15 Mastergarden: quattro chiacchiere sul luppolo e degustazione birre artigianali del territorio con Naturalmente Scola. A seguire l'originale sfida Green alla scoperta del giardino guidati dai grandi paesaggisti, Manuel De Canal, Caterina Tamagno e Arianna Tomatis.

19 ottobre ore 15.30 workshop "Giardino in Cornice®” e Laboratorio di Cucito: workshop per adulti a cura di Silvana Violi, maestra di arti floreali. Laboratorio di cucito a cura de "Le Valigette *: "il calore dell'autunno".

Dal 26 al 30 ottobre Laboratorio Halloween: intaglio della zucca di Halloween su prenotazione.

Novembre

9 novembre ore 16,30 Festa di San Martino: workshop "I misteri dei Bonsai" con Gionata Marini, appassionato di Bonsai e maestro bonsaista da oltre 30 anni. Laboratorio per bambini a tema. A seguire castagnata e degustazione vini a cura di Viticoltori ingauni.

16 novembre ore 16.30 Workshop di Aromaterapia "Sosteniamo l'immunità con l'aiuto della natura", a cura di Simona Bruzzone consulente del benessere e Dott. Anatoli Sestov.

Per tutto il mese di novembre: vieni a creare la tipica figura del presepe ligure. Su prenotazione.

“Il nostro obiettivo è offrire non solo piante, ma vere esperienze immersive - concludono Davide e Viviana -. Venite a trovarci, scoprirete un mondo di colori, profumi e bellezza e avrete l'opportunità di contribuire a una causa importante”.

Floricoltura Vivai Michelini è a Borghetto Santo Spirito (Savona), in via per Toirano 4, a 500 metri dal casello autostradale. Telefono 0182940600 – www.michelinivivai.it