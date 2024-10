Alassio, da Nova Kronos un aiuto alle famiglie in difficoltà con animali da compagnia

Quest'oggi, in previsione di un più consistente aiuto che è stato preventivato per le prossime festività natalizie, l'Associazione Nova Kronos ha consegnato alla dottoressa Loretta Zavaroni, assessore ai Servizi Sociali del Comune di Alassio, una piccola quantità di cibo per cani e gatti, raccolti da volontarie e volontari preso supermercati del ponente ligure e destinati ai piccoli amici pelosi di alcune famiglie in difficoltà finanziaria.