Prima raccolta alimentare a favore del progetto "Aiuto Famiglie Bisognose" dell'associazione UILDM di Albenga

Lo scorso sabato 5 ottobre, presso il PAM di Finalborgo, si è svolta la prima raccolta alimentare a favore del progetto "Aiuto Famiglie Bisognose", promossa dalla sezione di Albenga “Antonio e Amedeo Pareto” dell'Associazione UILDM OdV - Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolre.

I beni raccolti sono stati stoccati nel magazzino e verranno distribuiti alle famiglie dei soci e non che vivono in uno stato di difficoltà momentaneo. La raccolta è stata annunciata attraverso le pagina Facebook dell'associazione, dove è possibile seguire le attività e contribuire. Per richiedere l’aiuto, è possibile compilare il modulo online al seguente link https://forms.gle/LogJp4d63fU8xQXb6. Un volontario contatterà i richiedenti entro 5 giorni dalla richiesta.

È importante notare che, al momento della consegna dei primi aiuti, è necessario presentare: fotocopia di un documento di identità valido e del codice fiscale; per i cittadini stranieri, anche del permesso di soggiorno; fotocopia della dichiarazione ISEE dell’anno in corso e, se applicabile, della dichiarazione di invalidità.

Il Presidente della UILDM di Albenga, esprime un sentito ringraziamento a tutti i volontari e ai donatori che hanno contribuito a rendere questa iniziativa possibile: "Ogni piccolo gesto conta e insieme possiamo fare la differenza per chi si trova in difficoltà".