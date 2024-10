Regionali, Canepa e Foscolo (Lega): "Anche in futuro massimo sostegno alle piccole e medie imprese"

La Regione Liguria ha stanziato ulteriori 1,9 milioni di euro per la digitalizzazione delle imprese della logistica, portando la dotazione complessiva della misura a oltre 2,9 milioni di euro.

"Misure che rappresentano delle vere chiavi d’accesso verso il mondo imprenditoriale. E’ importante – affermano Giancarlo Canepa e Sara Foscolo, candidati consiglieri in Regione per la Lega – Anche in futuro continueremo a sostenere le imprese e soprattutto affiancare i giovani affinché possano avviare un’attività imprenditoriale o di implementarla per evitare la fuga verso altre regioni o addirittura all’estero. Continuare sostenere le imprese liguri contribuirà a creare posti di lavoro migliorando l'efficienza, la qualità produttiva e la sostenibilità".

I due candidati della Lega assicurano infatti il loro impegno per dare vita ad un programma di visione, di lungo periodo. "Obiettivo - sottolineano - che vogliamo portare avanti e attuare nei prossimi cinque anni, punto per punto. Un programma che punta a rendere la Regione più competitiva, più forte, più apprezzata, più orgogliosa e consapevole di sé stessa. Chi fa impresa sa come non ci sia niente di impossibile se nel lavoro che si porta avanti ogni giorno ci si mette la passione, la determinazione e il coraggio e la Regione deve sostenere le idee e lo sviluppo dei giovani imprenditori".